Fırınlar kapısına kilit vuruyor: Zor durumdayız!

Adıyaman'da kriz nedeniyle 25 fırın kapısına kilit vurdu. Fırıncılar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ilde ekmek üretme kararına tepki gösterip, "Bize destek olsalar böyle şeylere gerek kalmaz" dedi.

Ahmet KAYA

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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Fırıncılar Odası Başkanı Abdulkadir Akbaş ile birlikte esnafı gezerek sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında bir fırıncı Milli Eğitim Bakanı Özer'in 81 ilde meslek liselerinde ekmek üretileceği açıklamasına tepki göstererek, “Şu anda Türkiye'nin en mağdur esnaf grubu biziz. Niye elimizi kolumuzu bağlıyorlar. Milli Eğitim nasıl destek verecekse, bize de destek versin. Una destek versin. Yakıta destek versin, çare bu” dedi.

“ZOR DURUMDAYIZ”

Adıyaman Fırıncılar Odası Başkanı Abdülkadir Akbaş ise, kentte 400'e yakın pide fırını, 35 tane de somun ekmek fırını olduğunu hatırlatarak, “25 fırınımız krizden dolayı kapandı. Un fiyatları fırladı gitti, maya fiyatı, doğalgaz ve elektrik faturaları, kiralar aldı başını gitti. Zor durumdayız” dedi.

Geçen yıl torbası 180- 190 lira olan unun şu anda 400 TL'ye satıldığını kaydeden Akbaş tepkisini şöyle dile getirdi: “Maya 70- 80 liraydı, 200 lira oldu. Doğalgaz, elektrik faturalarına fahiş zamlar yapıldı. Kapanan 25 fırında en az 80 kişi çalışıyordu. Sıkıntılarımız yetmez gibi Milli Eğitim Bakanlığı da 81 ilde meslek liselerinde ekmek üretileceğini açıklıyor. Ekmek üretip kime satacak? Halka satacak. Halk sattığı zaman bizim işimiz ne olacak? Biz direkt anahtarları verelim. Çok zor durumdayız. Yetkililere sesleniyorum, lütfen buna bir çare bulsunlar.”

“FIRINCININ, HALKIN SESİNİ DUYUN”

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, fırıncıların evine ekmek götüremeyecek duruma geldiğini belirterek şunları söyledi: “Adıyaman gibi bir yerde 25 fırının şu anda kapanmış olması ve yüzlerce kişinin ekmeğinden olması demek, işsiz kalması demek. Mahallelerinde binlerce insan da sıcak ekmekten nasibini almamış olması demek.

Türkiye'yi yöneten iktidara sesleniyoruz. Fırıncının sesini duyun, halkın sesini duyun. Zamlarınızı artık geri çekin, bu zam düzeninize artık bir son verin. Türkiye gibi bir ülkede günlük olarak una zam olur mu? Milli Eğitim Bakanlığı'na da fırıncı esnafını cezalandırmaya çalışmaktan vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz. Fırıncı esnafını cezalandıracağınıza kendinizi cezalandırın, çünkü bu zamları siz yapıyorsunuz.”

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