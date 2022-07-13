Fırtına Bodrum’da hayatı felç etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki gündür süren fırtına nedeni ile turistik ilçede hayat felç oldu. Bodrum Datça feribot seferleri iptal edildi. Denize açılan yelkenli tekneler batma tehlikesi geçirdi, sörf yapanlar ise sert rüzgar ve dalgalarla sürüklenerek ölümden döndü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık iki gündür süren ve bu sabah saatlerinden itibaren şiddetini arttıran rüzgar özellikle sahil kesimlerinde ve açık denizde kabus yaşattı.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ, YELKENCİLER BATMAKTAN KURTULDU

Bu sabah yapılması gereken Bodrum- Datça ve akşam saatlerinde yapılması gereken Datça- Bodrum feribot seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Özellikle Yalıkavak, Turgutreis, Gündoğan ve Torba açıklarında saatteki hızı 60 km’yi aşan fırtına ve 3 metre dalga yüksekliği nedeni ile açık denizde olan bazı yelkenciler çareyi limanlara sığınmakta buldu.

Turgutreis ile Çatal Ada arasında limana girmeye çalışan bir yelkenli ise yaptığı manevralar sonunda motor çalıştırarak son anda batmaktan kurtuldu.

SÖRFÇÜLER FIRTINA VE DALGALARLA SÜRÜKLENDİ

Akyarlar Mahallesi Ali Hoca Burnu'nda rüzgar sörfü yapan bazı turistler ise sahilden yarım mil açıkta fırtınaya yakalanınca sörf tahtasından düşerek dalgaların arasında metrelerce sürüklendi.

Zor durumda olan sörfçülerin yardımına yine arkadaşları yetişti. Bodrum'da fırtınanın etkisini iki gün daha sürdüreceği belirtildi.

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