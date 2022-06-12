Fırtına ve sağanak yurdu sardı: Ağaçlar devrildi, iletişim hatları zarar gördü

Yurdun birçok noktasında etkisini gösteren sağanak yağışa yer yer fırtına da eşlik ediyor. Anadolu'nun bazı şehirlerinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, iletişim hatlarında kopmalar meydana geldi.

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Birkaç gündür kendini gösteren sağanak yağış bazı şehirlerde fırtınayla birlikte kabusa dönüyor. Yurdun farklı noktalarında yoğun sağanak ve fırtınanın hayatı zorlaştırıcı etkileri görülüyor.

DOLU BOMBASI ATTILAR

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve şiddetli fırtına zarara yol açtı. Sular altında kalan tarım arazilerinde dolu nedeniyle henüz yeni çıkan üzüm taneleri yere dökülürken, fırtınanın da etkisiyle üzüm bağları yere yattı.

Doluya karşı brandalı önlem alan çiftçilerde zararın daha az meydana geldiği gözlenirken, brandalar dolu taneleriyle doldu. Bazı üreticiler de ortaklaşa kurdukları dolu bombası ile dolu yağışını havada suya dönüştürerek korundu.

İLETİŞİM HATLARI ZARAR GÖRDÜ

Kütahya kent merkezine 40 kilometre mesafedeki 50 haneli Lütfiye köyünde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı, felç etti. Köye yakın 1400 rakımlı Türkmen Dağı’ndaki ormanda kuvvetli rüzgarda yüzlerce ağaç devrildi, iletişim hatları zarar gördü. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından ormana çıkan köylüler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Buradaki ağaçların fotoğraflarını çeken köylüler, durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

‘İLK DEFA BÖYLE OLUYOR’

Lütfiye köyü muhtarı Rasim Altıntaş, dün akşam saatlerinde etkili olan rüzgarın ormanda büyük bir yıkıma neden olduğunu söyledi. Kopan kablolar nedeniyle iletişim kurmakta da zorlandıklarını ifade eden Altıntaş, “Köydeki evimizden hiçbir yere çıkamadık. Şiddetli rüzgar nedeniyle ormanlık alandaki ağaçlar kırılmış. Eğer köyümüze gelseydi, komple kaldırırdı. Çocukluğumuzdan beri hiç böyle bir şey görmedik. İlk defa böyle oluyor. Dolu ve rüzgarla karışık büyük bir ses geldi. Evden dışarı çıkamadık. Felaket oldu. Orman yolları kapanmış, yukarıları da gezemedik” dedi.

‘GELSE KÖYÜMÜZÜ ORTADAN KALDIRIRDI’

Köylülerden Niyazi Demir (77) de ağaçların halini görünce çok üzüldüklerini söyledi. Şimdiye kadar böyle bir olay yaşamadıklarını anlatan Demir, “Muhtar, ‘Afet olmuş’ diye haber verdi. Geldik, baktık. Çok büyük bir afet olmuş. Fırtına çam ağaçlarını kırmış, bazılarını da kökünden devirmiş. Biz de şaşırdık. 77 yaşına geldim, böyle bir şey görmedim. Elektrikler gitti, tabi biraz telaşlandık. Telefonla aramak istedik, hatlar çekmiyordu. Telefonlarda gitmiş” diye konuştu.

KARABÜK’TE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Karabük'te fırtına ve sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Göle dönen yollarda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

Safranbolu ilçesi Eski Çarşı bölgesinde yağış nedeniyle bazı dükkanlar sular içerisinde kalmaktan son anda kurtuldu. (İHA)

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