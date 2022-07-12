Fuat Oktay evleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin nişanlandı. Çiftin yüzüklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan taktı.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Havva Hümeyra Şahin, nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan taktı.

Çift önümüzdeki günlerde dünya evine girecek. 3 çocuk babası olan 58 yaşındaki Fuat Oktay, 14 yıl önce eşinden boşanmıştı.

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan gelin adayı 44 yaşındaki Şahin, İtalya'da Sanat ve Kültür Yönetimi alanında master yaptı. ‘'Lacivert'' adlı bir öykü kitabı da yazdı.