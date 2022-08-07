Fuat Oktay: Peşlerini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay "Cemevlerimize yapılan saldırıların hesabını birlik, beraberlik ruhuyla sonuna kadar soruyoruz. Olayın failleri hukuk önünde cezasını almadan, arkalarındaki örgütler ortaya çıkmadan bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

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İstanbul Valiliği Muharrem Ayı nedeniyle bugün saat 20.29da İstanbul Arkeolojisi Müzesinde Yas-ı Matem oruç açma programı düzenledi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cemevi dedeleri ve dergâh başkanları katıldı.

“MUHARREM ÖYLE BİR AYDIR Kİ…”

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları söyledi;

*Bizleri, Ramazan-ı Şerifin ardından, Şehrullahil-Muharreme eriştiren ve bu dost meclisinde buluşturan Rabbimize şükürler olsun. Muharrem oruçlarımızı ve bu mübarek ayda yaptığınız ibadetleri dergâhı izzetinde makbul eylemesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum.

*Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, her birinize en kalbi selamlarını ve Muharrem lokmalarımızın kabul olması dileklerini iletiyorum. Canlar, değerli kardeşlerim, El-Eşhürül-Hurum aylardan Muharrem öyle bir aydır ki, nice önemli hadise bu ayda vuku bulmuştur.

Muharrem ayının 10’u, Hazreti Âdemin tövbesinin kabul olduğu gündür. Hazreti Musa, Firavun’un zulmünden 10 Muharremde kurtulmuş, Hazreti Nuh’un gemisi de yine o gün demirlemiştir.

Hazreti İsa Muharrem ayının 10’unda dünyaya gelmiş ve yine Muharremde göğe yükseltilmiştir. Hazreti Eyüp, hastalığından Muharremde şifa bulmuş, Hazreti Yusuf kuyudan 10 Muharremde çıkmıştır. Kerbela, içinde barındırdığı ibretlik dersler ve hikmetlerle bize birlik olmanın kıymetini, kardeşliği korumanın, nifaktan ve tefrikadan uzak durmanın önemini göstermektedir.

“KERBELAYI DOĞRU ANLAMALIYIZ”

*Kerbela’nın bıraktığı miras ve dersle, ne kutsallarımız ne de Ehlibeytimiz ayrışmanın çıkış noktası olamaz. Ancak ne yazık ki, bugün İslam dünyasını çatışmalar, kan ve gözyaşı sarmış durumdadır. Müslümanlar dünyanın dört bir yanında mezhepçilik, ırkçılık ve terör fitnesi yüzünden ciddi yaralar almaktadır.

*DEAŞ, FETÖ, El Kaide, PKK, DHKP-C, Boko Haram ve Eş Şebab gibi taşeron örgütler huzura karşı fitneyi körüklemektedir. Terörün Suriye’de, Yemende veya coğrafyanın başka bir yerinde katlettiği insanların tamamı, etnik ve mezhebi kimliği ne olursa olsun, bizim kardeşlerimizdir.

*Hamuru kardeşlikle yoğrulmuş bu topraklara, etnik köken ve mezhep fitneleri ekmeye çalışanların tüm çabalarını boşa çıkarmak bizlerin elindedir ve öyle de yapıyoruz. Kirli bir provokasyonla cemevlerimize yapılan saldırıların hesabını birlik, beraberlik ruhuyla sonuna kadar soruyoruz.

*Olayın failleri hukuk önünde cezasını almadan, arkalarındaki örgütler ortaya çıkmadan bu işin peşini bırakmayacağız. Aynı şekilde Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’a yapılan çirkin saldırının faillerini de adalete teslim edeceğiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan bu tür zihniyetlerin her zaman karşısında olacağız.

“ASLA CEZASIZ KALMAYACAK”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, “İki gün önce Kartal Cemevi Vakfı Başkanımız, Selami Sarıtaş evinin önünde menfur bir saldırıya uğradı. Bir kez de sizlerin huzurunda bu çirkin saldırıyı lanetliyorum. Selami Bey’e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kast edenler aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlar hukuk önünde asla cezasız kalmayacaktır” dedi. (DHA)

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