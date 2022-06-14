Galatasaray’ın aslanına çirkin saldırı
Galatasaray Adası karşındaki parkta yer alan aslan heykelinin kuyruğu kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye giden İBB Miras ekibi aslanın kırılan kuyruğunu onarıp temizlik çalışması yaptı.
İstanbul Kuruçeşme sahilinde Galatasaray Adası karşındaki parkta yer alan aslan heykeli kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.
Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıklarını Koruma Daire’sine bağlı İBB Miras ekibi harekete geçti.
Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler aslanın kırılan kısımlarını onarıp temizlik çalışması yaptı.