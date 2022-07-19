Gamalı haç provokasyonu

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Trabzon’daki aile mezarlığının duvarlarına ve yola sprey boyayla gamalı haç çizildi. Saldırganlar tespit edilemedi, jandarma önlemleri artırdı.

Özlem Ermiş BEYHAN

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon Akçaabat Cevizli Mahallesi'ndeki aile mezarlığının duvarına ve yola gamalı haç çizildi. Olayla ilgili jandarmaya haber verildi, tutanak tutuldu. İmamoğlu'nun İstiklal gazisi dedesi Mevlüt İmamoğlu'nun kabri de aile mezarlığında bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun doğduğu Trabzon Akçaabat'taki Cevizli Mahallesi'nde 17 Temmuz Pazar günü provakatif bir olay yaşandı. Pazar günü sabah saatlerinde köyün muhtarı, İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına sprey boya ile şekiller çizildiğini gördü. Muhtar, durumu jandarmaya bildirdi.

TUTANAK TUTULDU

Olay yerinde yapılan incelemede İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına yapılan Nazilerin sembolü olan gamalı haç çiziminin, İmamoğlu'nun kuzeni Cemal İmamoğlu'nun evinin önünden geçen yol üzerine de çizildiği tespit edildi. Gamalı haçları kimin çizdiği belirlenemedi. Olayla ilgili kimse şikayetçi olmadı, sadece tutanak düzenlendi. Jandarmanın da şikayetin ardından bölgedeki denetimlerini arttırdığı öğrenildi.

SEÇİMDE GÜNDEMDİ

İmamoğlu, ilk seçimin iptal edilmesinin ardından ikinci İstanbul seçimi için yürütülen kampanya sırasında katıldığı bir etkinlikte yine aile mezarlığı ile ilgili bir konuyu gündeme getirmişti.

İmamoğlu “Benim köyüm, bir derenin içinde masum bir köy. Kimse evinin kapısını kilitlemez. Herkes birbirini tanır. Komediyi anlatayım mı size? Akşam namazından sonra hava karanlık. Bizim bir caminin yanında mezarlığımız vardır, bir de rahmetli büyük dedem vefat ettiğinde onu defnettiğimiz aile mezarlığı vardır. Bir bakar ki komşumuzla akrabamız, aile mezarlığında bir ışık. Bir televizyon ekibi çekim yapıyor. Ya, benim gazi dedemle röportaj yapmaya mı geldiniz Allah'ın adamları? Allah size akıl versin” diye tepki göstermişti.

İstiklal gazisi edesi yatıyor

İmamoğlu 2019 yılında ikinci seçimi öncesinde baba ocağı Akçaabat'ta aile mezarlığını da ziyaret etmişti. İmamoğlu'nun İstiklal gazisi dedesi Mevlüt İmamoğlu'nun kabri de aile mezarlığında bulunuyor.