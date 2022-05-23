Gara şehitlerinin kanı yerde kalmadı

MİT tarafından Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist Mehmet Erdoğan'ın geçen yıl 13 asker-polisimizin şehit edildiği Gara bölgesinden son anda kaçtığı ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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MİT’in Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla öldürülen Rubar kod adlı terörist Mehmet Erdoğan'la ilgili önemli bir ayrıntıya SÖZCÜ ulaştı.

Terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içindeki saldırılarını ve terörist grupları sevk ve idare eden sözde Halk Savunma Merkezi üyesi terörist Mehmet Erdoğan'ın MİT tarafından üç aydan beri izlendiği ortaya çıktı.

DRONE VE PARAMOTOR EĞİTİMİ VERMİŞ

Teröristin sürekli irtibat halinde olduğu iki kuryesini izleyen MİT, son olarak 21 Mayıs günü Mehmet Erdoğan'la buluşma yapacakları bilgisine ulaştı. Terörist Erdoğan'ın, PKK'lı teröristlerin Mahmur Kampı’nda havacılık eğitimlerinden sorumlu olduğu, bu kampta teröristlere drone ve paramotor eğitimi verdiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan teröristler listesinin 10 milyon liralık kırmızı kategorisinde yer alan terörist Mehmet Erdoğan'la ilgili önemli bir ayrıntı da ortaya çıktı.

BÖLGEDEN SON ANDA KAÇMIŞ

Teröristin Irak'ın Duhok kentine bağlı Amediye ilçesi Kanimasi beldesi kırsalındaki Gara dağı genel sorumlusu olduğu belirlendi. Mehmet Erdoğan'ın, Gara dağı Siyani Kampı’nda rehin tutulan 13 asker ve polisimizin bir mağarada kurşuna dizilerek hunharca katledildiği hain saldırıdan sonra başlatılan operasyonda korumalarıyla bölgeden son anda kaçmayı başardığı ve operasyon sonrasında yeniden Gara kırsalına sorumlu olarak gönderildiği bildirildi.

HAKKINDA BEŞ AYRI YAKALAMA KARARI

Kandil'deki terörist elebaşlarından Murat Karayılan ile Fehman Hüseyin'e bağlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen terörist Mehmet Erdoğan, Tendürek dağı kırsalında da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü ve 4'ü polis, 6'sı korucu, 17'si asker 27 güvenlik görevlisinin şehit edildiği saldırıların emir ve talimatını vermek suçlarından hakkında “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle beş ayrı yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

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