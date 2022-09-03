Garibanın evini yık, zengine villa dik!

İktidar yoksulu ağlatıyor, parası olanı güldürüyor...

İsmail ŞAHİN

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İstanbul Beykoz'a bağlı Tokatköy Mahallesi'nde “Kentsel Dönüşüm” adı altında yıkımlar hızla sürüyor… Davanın sürmesine rağmen AKP'li Beykoz Belediyesi önceki gün ekiple birlikte iş makinalarını mahalleye sokmuştu. Gece 3'te ise polisler bölgeyi abluka altına almıştı… Polis evlerin kapısını koçbaşı ile kırıp direnen vatandaşları ters kelepçe ile gözaltına almıştı. Hukuksal süreci bekleyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırsa da yıkım için düğmeye basıldı. İki gündür evler tek tek yıkılıyor. Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor…

Tokatköy'de sokağa atılan bir vatandaşın sosyal medyada paylaşılan sözleri ise gündeme oturdu. Evinden çıkmayınca zorla dışarı atılan İnci Şimşek'in çoğu eşyası da yıkılan yuvasında yok oldu gitti. Bir iki eşyasını kurtarabilen ve sokakta kalan Şimşek isyanını şöyle anlattı:

‘AÇ GÖZLÜ DOYUMSUZLAR'

“Uzun yıllardır bu mahalledeyim. Anılarımız gitti. Çocuklarımın, benim, tavşanımın yuvası gitti. Hangi birini anlatayım? Bu zalimlere diyecek bir şey bulamıyorum. İnsanların yaşam alanlarına göz koydular. Allaha havale ediyoruz onları. Aç gözlü, doyumsuz insanlar. Lüks daireler yapılacak diye hayal kuruyorlar ama bilmiyorlar ki eninde sonunda şu toprağa gidecekler. Kiramız almış başını gidiyor. Yukarıda bazalarım kaldı. Eşyaları almamıza izin vermediler.” Şimşek'in yaşadıklarına ise vatandaşlar şu yorumu yaptı: “Bu kadar insafsızlık olmaz. İktidar rant peşinde. Halk umurlarında değil, yazıklar olsun, garibanın evini başına yıkmak bunun günahı vebali çok ağır olacak.”

Zenginin kaçak villasına göz yumuluyor

İstanbul Boğazı'nda son dönemde artan kaçak yapılaşma farklı bir boyut kazandı. Kanuna göre, kaçak inşaat yapan ve göz yumanlara hapis cezası var ancak mühürlenen ve yapı tatil tutanağı asılı olan mülklerde inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Kaçak yapılaşmanın durmaması ‘imar affı mı geliyor' sorusuna neden oluyor. Kanunlara göre 15 gün içinde kaçak eklentilerin yıkılması gerekiyor, mülk sahibi yapmazsa, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yıkım işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Ancak yıkım olacağına inşaatlar devam ediyor. Bunun son örneği Beşiktaş'ta yaşandı.

SÖZCÜ, 26 Ağustos 2022'de Bebek Mahallesi'nde yer alan ve kaçak yapılaşma nedeniyle 8 Ağustos'ta mühürlenen bir yol yalısında inşaat çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Aradan geçen sürede inşaat daha da hızlandı. Önceki gün yine aynı yalının önüne kamyonla malzeme getirildi ve içeriye malzeme taşındı. Bahçesinde fazladan 250 metrekarelik bir alan inşa edildiği, kaçak olarak havuz, makine dairesi, mutfak, asansör ve garaj inşa edilen yalıdaki eklentilerin yıkılması gerekirken inşaat sürüyor.

Yine Beşiktaş Bebek'teki Kortel Korusu'nda İmar planlarında halka açık sosyal tesis alanı görünen 7 bin 160 metrekarelik alanda bir süre önce kaçak inşaat başladı. Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri 30 Haziran 2022'de inşaatı mühürledi.

Projesi ve yapı ruhsatı bulunmayan parselde toplam bin 780 metre kaçak inşaat yapıldığı tespit edildi. Ancak, inşai faaliyeti yapan kiracı Menderes Gökhan Tutaşer inşaata devam etti. İçerisine 4 adet yapı kondurulan parselde yapı tatil tutanağına rağmen yapılaşmanın nasıl sürdüğü bilinmiyor. MNG Holding'in patronu Mehmet Nazif Günal da Sarıyer Tarabya'daki boğaz manzaralı arazisindeki köşkü yıktı. Ardından da yerine dört katlı villa inşa etmeye başladı. İBB yetkilileri villa inşaatına müdahale edildiğini 12 Ağustos'ta mühürlendiğini açıkladı. Ancak çalışmalar sürünce, Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Günal hakkında suç duyurusunda bulundu.