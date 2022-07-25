Gazi Üniversitesi özel yetenek sınavı ile öğrenci alıyor
Gazi Üniversitesi, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gazi Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi’ne yapılacak öğrenci alımına ilişkin başvuru ve sınavlarla alakalı ayrıntılı bilgiler (kontenjanlar, kabul koşulları, önkayıt tarihi, sınav tarihi, yeri, kılavuzlar ve diğer bilgiler) www.gazi.edu.tr ağ adresinde yayımlanacak.
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