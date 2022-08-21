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Gaziantep’te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

Gaziantep-Nizip otoyolunda dün meydana gelen 15 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin de yaralandığı kazada otobüs şoförü tutuklandı.

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Gaziantep’te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

Gaziantep-Nizip otoyolunda dün meydana gelen 15 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu için gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Abdulkadir Memiş, nöbetçi hakimlik tarafından; ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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