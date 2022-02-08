Gaziantep’te binlerce işçi dondurucu soğukta sokakta

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde asgari ücrete gelen zamdan sonra işyerleri tarafından yapılan maaş artırımlarını yeterli bulmayan binlerce işçi sokağa döküldü

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aralarında Beşler Un, GÜRTEKS, Şireci Tekstil, Sanat Halı, Zafer Tekstil, Has Çuval, Güler Çuval gibi işyerlerinin bulunduğu Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde işçi eylemleri yayılmaya devam ediliyor.

Bu fabrikalardan bazılarında kısa süreli, ya da 1 günlük iş bırakmanın ardından üretime devam edilirken, patronun işçilerin tekliflerini değerlendirmek için zaman istemesiyle üretime devam ediliyor.

Yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edildiği GÜTEKS ve Şireci Tekstil'de ise grev devam ediyor.

Bu işyerlerindeki işçiler gece boyu davul zurna eşliğinde halay çekerek “Hakkımızı istiyoruz” mesajı verdi.

İŞÇİ HAKKINI İSTİYOR

Gece boyu dondurucu soğuğa aldırmadan, yaktıkları ateşte ısınarak ve halay çekerek hak arayışlarını sürdüren işçilerin eylemine destek veren Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranındaki zamdan sonra 400-450 TL tutarındaki Asgari Geçim İndirimi'nin kaldırıldığını ve devletin asgari ücretten 638 TL vergi almama kararı aldığını hatırlatarak, “Bu dikkate alındığında işçilere yapılan zam yüzde 25-30 seviyesinde oluğu görülüyor. Bu zam TÜİK'in açıkladığı enflasyonunda bile insanları açlığa mahkum etmektir. Birçok işyerinde emekçilerimizin mücadelesi sonucunu verdi ve haklar elde edildi. Girişimlerden sonuç alınamayan işyerlerinde ise, İşçi kardeşlerimizin hakkını alıncaya kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

GENEL BAŞKANA TEHDİT İDDİASI

Bu arada, Şireci Tekstil'deki işçi eylemine destek vermek için OSB'ye giden BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, kendisini bu işyerinin patronu olan Ahmet Şireci'nin yeğeni olarak tanıtan Murat Mutlu A. tarafından tehdit edildiğini, aynı kişinin bürolarını gözetlerken, üstünde bıçakla polis tarafından yakalanıp sonra serbest bırakıldığını ileri sürerek “Acaba öldürülmemizi mi bekliyorlar?” diye tepki gösterdi.

İlginizi Çekebilir Memurun emeklinin işçinin zamları böyle eridi