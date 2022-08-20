Gaziantep’te zincirleme kaza: 15 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te yolcu otobüsü ve bir ambulansın da karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

Gaziantep Valisi Gül, “İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var” diye konuştu.

Otobüsün de devrildiği kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İKİ İHA ÇALIŞANI DA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

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