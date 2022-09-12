Gaziantep’te Suriyelilerin karıştığı olayla ilgili valilikten açıklama

Gaziantep’te 'Suriyeli bir sığınmacının tartıştığı Türk sağlık çalışanının kolunu kestiği' yönündeki iddia ortalığı karıştırdı, Gaziantep Valiliği açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "Diş teknisyeni olan bir vatandaş, kimlikleri tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheli tarafından kesici alet ile sağ el kısmından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır" denildi.

Ahmet KAYA

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Bazı sosyal medya mecraları ve haber sitelerinde ‘Suriyeli üç sığınmacının bir Türk sağlık çalışanının kolunu satırla kestiği’ yönündeki haber ve paylaşımlar üzerine Gaziantep Valiliği tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yaralama olayının doğrulandığı açıklamada, söz konusu yaralı kişinin diş teknisyeni olduğu, durumunun hayati olmadığı belirtildi.

“DİŞ HEKİMİ 3 SURİYELİ TARAFINDAN KESİCİ ALETLE YARALANDI”

Valilik açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı:

* “12.09.2022 tarihinde saat 15.00 sıralarında Şahinbey ilçesinde bir diş polikliniği önünde aynı binada oturan kişiler arasında binanın park alanı nedeniyle tartışma yaşanmıştır.

* Tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde diş teknisyeni olan bir vatandaş, kimlikleri tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheli tarafından kesici alet ile sağ el kısmından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır.

* Yaralanan hemşehrimiz evde istirahat etmektedir ve valimiz tarafından telefonla aranarak olay hakkında bilgi alınmış, İlçe Kaymakamı tarafından evinde ziyaret edilmiştir.”

Açıklamada, yaralı diş teknisyeninin tedavi sürecinin devam ettiği ve sürecin valilik tarafından takip edildiği, üç Suriyelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü kaydedildi.

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