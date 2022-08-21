Gaziantep’teki faciada ölen itfaiyeciler için tören

Gaziantep'te dün meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere kontrolden çıkarak yan yatan otobüs çarpmış, korkunç olayda 3'ü itfaiyeci, 4'ü sağlık çalışanı, 2'si gazeteci 15 kişi yaşamını yitirmişti. Hayatlarını kaybeden 3 itfaiyeci için bugün Şehreküstü İtfaiyesi'nin bahçesinde tören düzenlendi. Ayrıca 3 sağlık çalışanı ve bir gazeteci için de hastaneden tören dünle

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Gaziantep’te kaza yapan araca müdahale ederken yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatlarını kaybeden 3 itfaiyeci için tören düzenlendi.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57) ve Ahmet Polat’ın (29) cenazeleri, Şehreküstü İtfaiyesi’nin bahçesine getirildi.

Burada düzenlenen törene, ölenlerin yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

AİLELERİ VE MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Törende, vefat edenlerin yakınları ve mesai arkadaşları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Kazazedelerden Mehmet Polat’ın kızı Eylül, tabuta sarılarak, “Baba seni seviyorum. Babam sen benim en sevdiğimdin” diyerek ağladı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın dua ettiği törende, vefat edenlerin özgeçmişleri okundu. 3 itfaiyecinin Türk bayraklarına sarılı naaşlar meslektaşlarının omuzlarında cenaze araçlarına taşındıktan sonra cenazeler son yolculuklarına uğurlanmak üzere asri mezarlığa gönderildi.

SAĞLIKÇILAR VE MUHABİR İÇİN TÖREN

Sağlıkçılar Tuba Uzdilli, Adbullah Kütük ve Halil Özden ile İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Umut Yakup Tanrıöver’in naaşları, tören için Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Burada düzenlenen törene ölenlerin yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, BBP Genel Başkan yardımcıları Bülent İspir, Murat Aslan, AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, CHP Milletvekili İrfan Kaplan, MHP milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve diğer ilgililer katıldı.

Törende, vefat edenlerin yakınları ve sağlık çalışanları, cenazelere sarılarak gözyaşı döktü. (AA)

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