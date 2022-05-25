Gebze’de çekildiği iddia edilen kaçak göçmenlere ait görüntülere tepki

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekildiği iddia edilen bir TIR dolusu göçmenin, TIR'ın kasasından çıktıktan sonra koşarak kalabalığa karıştığı görüntüleri tepkiye yol açtı.

Sozcu.com.tr

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Gebze'de çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Göçmenlerin ülkemize gelişi ile alakalı alım sürecinin yanlış olduğunu başından beri vurguluyoruz. Herhangi bir entegrasyon sürecine dahil olmadan sınırlarımızdan elini kolunu sallayarak geçen göçmen görüntülerinin bir yenisini, getirildikleri tırdan koşarak inen ve Gebze'de çekildiği iddia edilen videoda izledik. Konuyla ilgili hala yetkililerden tek bir açıklama yok.” ifadelerini kullandı.

DİLİSKELESİ'NDE UYUŞTURUCU, GEBZE'DE İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Yıldızlı, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu görüntüler, bırakın ülke sınırlarını iç bölgelerde dahi büyük bir güvenlik zafiyeti olduğunu açıkça göstermiştir. Konteynır numarasına kadar Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı, Dilovası ilçesi Diliskelesi Limanı'nda uyuşturucu baronlarının kaçakçılığına arka çıkanlar; görüntüler eğer Gebze ise anlıyoruz ki insan kaçakçılığı için yine yakın bir bölgeyi mesken tutmuş.

Kocaeli'nin anıldığı olaylar silsilesi gösteriyor ki burası artık suçun merkezi haline getirilmiş. Ülkenin, Kocaeli'nin çıkarlarını düşünen tüm bürokratları, güvenlik güçlerini bu işe ortak olanlara karşı durmaya, gereken iradeyi göstermeleri için göreve davet ediyorum.”

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