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Gece bayram alışverişi çılgınlığı böyle görüntülendi

Bursa'da vatandaşlar gece saatlerinde bayram alışverişi yapmak için çarşıya akın etti.

Yayınlanma: 07:17 - 02 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Bursa’da 2 yıllık pandemi sürecinin ardından tekrar Ramazan Bayramını kutlayacak olan vatandaşlar, alışveriş için gece saatlerinde çarşıya akın etti.

Vatandaşlar yiyecek ve giyim reyonlarında yoğunluk oluşturdu. Yaşanan insan yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Polis ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. (İHA)

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