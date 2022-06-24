Geçen yıl felaket yaşanmıştı, Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz bölgesindeki illeri hafta sonu sele karşı uyardı. Yapılan açıklamada bölgede kuvvetli yağış beklendiği belirtilirken, şiddetli rüzgara karşı da vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

İsmail AKDUMAN

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ile Samsun’u hafta sonu için uyardı. Açıklamada kuvvetli yağışların beklendiği bölgedeki vatandaşlardan sel, heyelan, su baskını ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

8 İLDE SEL TEHLİKESİ

Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu hafta sonu Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu’nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop ve Samsun’da kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat), Bartın ile Kastamonu’nun kuzeyinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanak yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

SİNOP VE KASTAMONU’DA GEÇEN YIL FELAKET YAŞANMIŞTI

Geçen yıl bölgede etkili olan sağanak yağmur sonucunda dereler taşmış özellikle Sinop’un Ayancık ilçesi ile Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 77 kişi hayatını kaybederken, 15 kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.