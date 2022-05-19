Geçen yıl protokolde olan gaziler bu yıl 19 Mayıs törenine alınmadı

Muğla Bodrum'da düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katılmak için gelen gazi ve şehit yakınlarına protokolde yer verilmedi. Türkiye Muharip Gaziler Bodrum Şubesi Başkanı Hasan Külcü "Tam 15 yıldır bu protokolde yerimiz vardı. Siyasi parti temsilcileri kadar mı değerimiz yok. Kaymakamlıktan her zaman durduğumuz yerde duramayacağımız ve protokolde yerimiz olmadığı belirtildi. Çok üzgünüz ve yüreğimiz kırgın” dedi.

Yaşar ANTER

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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları bugün sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda başladı. Çelenk sunumu için düzenlenen törene Kaymakam Bilgehan Bayar, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, protokol, siyasi parti temsilcileri öğrenciler katıldı.

9 AYLIK VELENA KÖYLÜ'DE İLK BAYRAMINI YAŞADI

Bazı vatandaşların Atatürk fotoğraflı tişörtler, şapkalar ve başlıklarla törene katıldıkları görüldü. Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yaşayan bankacı 28 yaşındaki Tuğçe Köylü ise törenlere ellerinde Türk ve Atatürk bayrağı ve 9 aylık bebeği Velena Köylü ile birlikte katıldı. Tuğçe Köylü “Velena ile ilk bayramımızı coşku içerisinde kutluyoruz. Atatürk'ün bize, Türk gençliğine armağan ettiği en güzel bayramlardan birini yaşıyoruz, dünyada böyle bir bayram yok” dedi.





GAZİ VE ŞEHİTLERE TÖREN ALANINDA YER VERİLMEDİ

Törenlerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra halkın en arkasında duran ve törenleri oradan takip eden yaklaşık 30 kişilik Türkiye Muharip Gaziler Bodrum Şubesi üyesi ve şehit yakını dikkat çekti. Gazilerin tören alanında halkın en arkasında bir köşede durmalarına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Belediye Meydanı'ndaki törenin bitiminden sonra SÖZCÜ'ye açıklama yapan dernek başkanı Hasan Külcü “Bugün büyük bir şok ve üzüntü yaşıyoruz. Bu ülke için kanını canını veren gazi ve şehit yakınlarımıza 200 kişinin katıldığı törende yer bulamadılar. Bulunmamızı istemediler. Kaymakamlıktan verilen bilgide artık protokolde yerimiz olmadığı söylendi. Tam 15 yıldır onurla gururla her bayramda yerimizi alıyoruz. Tören alanında siyasi parti temsilcileri, kurumlar ve kuruluşlar kadarmı değerimiz yerimiz yok, bugün gazilere bunu reva gördüler. Çok üzgünüz, kırgınız. Bu nedenle Bodrum Kalesi'ndeki törenlere de katılmama kararı aldık evlerimize dönüyoruz” dedi.

ÜZGÜN KIRGIN VE GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE EVLERİNE DÖNDÜLER

Açıklamanın ardından yanlarında getirdikleri dev Türk bayrakları ile Atatürk posterlerini alarak Belediye Meydanı'ndan ayrılan gazilerden bazıları tepki göstererek “Biz bu ülke için canımızı kanımı verdik. Koca belediye meydanında düzenlenen törenlere almadılar, zoraki olarak arkada durduk İstiklal Marşımızı onurla söyledik. 15 yıldır en önde onur ve gururla duruyorduk. Nerede durduğumuz çok önemli değil ama en arka sıralara atılmak, tören alanına dahil edilmek, bizleri üzdü bu kararı alanlar ne düşünüyor acaba” dedi. Evlerine dönen bazı gazilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

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