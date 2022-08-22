Bir gencin ‘Geçinebiliyor musun?’ sorusuna verdiği yanıt gündem oldu

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Geçinebiliyor musun?" diye sorduğu genç, "Önüme bakmak için önce karnımdan kafamı kaldırmam gerekiyor. Bu çok kötü bir durum. Bunun konuşulması gerekiyor" dedi. Akşener o sözleri, "Tweet bu kadar..." diyerek paylaştı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gençler İçin Gençlerle Beraber programından bir genç ile konuşmasının görüntülerini paylaştı.

“ÇOK İÇLER ACISI BİR DURUM”

Akşener'in “Geçinebiliyor musun?” diye sorduğu genç, şu yanıtı verdi:

* “Biraz zorlanıyorum. Ben oda arkadaşlarıma yurtta kalıyorum KYK'da. Oda arkadaşlarımla şöyle bir olay dönmüştü; İstanbul'da kar yağdığı zaman oda arkadaşım çıkıp, ‘Oh bir hafta dışarı çıkıp para harcamayacağız’ gibi bir cümle kullandı. Bu çok içler acısı bir durum.

* Ben şu dönemde politikayla ilgileniyorsam eğer bu beni belli başlı stresle sokuyor. Üzerimde çok büyük bir yük varmış gibi hissediyorum.

* Ben önüme bakmak için önce karnımdan kafamı kaldırmam gerekiyor. Bu çok kötü bir durum. Bunun konuşulması gerekiyor.”

AKŞENER: TWEET BU KADAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gencin sözlerini “Bugün Türkiye’de bir genç; ‘önüme bakmam için önce kafamı karnımdan kaldırmam gerekiyor’ diyor. Tweet bu kadar…” diyerek paylaştı. Akşener’in paylaşımı çok sayıda retweet ve beğeni aldı.

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