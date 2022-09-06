Gelibolu’dan geçen kruvaziyerde düşen kadın kurtarıldı
Gelibolu açıklarında, kruvaziyer gemide düşüp başını yere çarpan İngiliz kadın yolcu yaralandı. Yolcu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince bota alınarak karaya çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
İstanbul’dan İzmir’e giden, İtalya bayraklı 324 metre uzunluğundaki Costa Venezia isimli kruvaziyer geminin dün gece Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında hareketli saatler yaşandı.
Kruvaziyerdeki İngiliz uyruklu kadın yolcu dengesini kaybedip, düştü. Başını çarpan kadın yaralandı.
Gemi kaptanı “mayday” çağrısı yaptı… Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri hareket geçti. Gelibolu’daki pilot botu, bölgeye sevk edildi.
Sedyeyle bota alınan kadın, kıyıya çıkarıldı. Ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kadının yeniden kruvaziyere binip binmediğine ilişkin bilgi verilmedi. (DHA)