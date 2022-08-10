Genç avukatı öldüren eski nişanlısı mahkeme huzurunda savunma yapmak istedi

Tuzla’da avukat Dilara Yıldız’ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 6 suçtan toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan eski nişanlısı Oktay Dönmez’in yargılanmasına başlandı. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan sanık, mahkeme huzurunda savunma yapmak istedi. Mahkeme heyeti, sanığın bir sonraki celse duruşma salonuna getirilerek mahkeme huzurunda savunmasının alınmasına karar verdi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Tuzla'da, 10 Ocak 2022 tarihinde eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı (28), bir restoranda silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle Oktay Dönmez'in 6 suçtan toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Oktay Dönmez Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Dilara Yıldız'ın ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Öte yandan duruşmaya Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda avukat da katıldı.

Söz alan müşteki ve sanık avukatları, tutuklu sanık Oktay Dönmez'in duruşmaya getirilerek, mahkeme huzurunda savunmasının alınmasını istedi.

MAHKEME HUZURUNDA SAVUNMA YAPMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Kimlik tespiti sırasında, olaydan önce askeri personel olduğunu söyleyen tutuklu sanık Oktay Dönmez, “Savunmamı mahkeme huzurunda vermek istiyorum” dedi.

Dilara Yıldız'ın ailesinin avukatı Özgür Deniz Adalı da söz alarak, sanığın yargılama sırasında duruşma salonunda bulunmasını talep ettiklerini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın bir sonraki celse savunmasının alınabilmesi amacıyla hazır edilebilmesi için nakil işlemlerinin yapılmasına karar verilmesini talep etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın bir sonraki celse duruşma salonuna getirilerek mahkeme huzurunda savunmasının alınmasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Oktay Dönmez'in “canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme”, “silahla yağmaya teşebbüs”, “konut dokunulmazlığını ihlal etme”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “ruhsatsız silah bulundurma” ve “silahla tehdit” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Dilara Yıldız'ın ailesinin avukatı Özgür Deniz Adalı şöyle konuştu:

* Erteleme sebebi sanığın duruşmada hazır bulunmamasıydı. Kendisinin de bizim de taleplerimiz vardı. Bu taleplerimiz üzerine mahkeme, duruşmayı 25 Kasım 2022 tarihine erteledi. Katılım gösteren değerli meslektaşlarıma, kadın hakları örgütlerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Diğer duruşmalarda da bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Onların burada bulunmaları bize güç veriyor.

* Dilara'nın kanının yerde kalmayacağı konusunda bizi ümitlendiriyor. Bu mücadele, Türkiye'de erkek terörü sona erinceye kadar, dışarıda bir tek kadın öldürülmeyinceye kadar, kadınlar sokaklarda serbest, hür ve özgürce gezinceye kadar, hiçbir kadın baskı ve zulme uğramayıncaya kadar devam edecek. Bu sadece Dilara Yıldız'ın davası değildir. İstanbul Sözleşmesi tekrar uygulansın.

* Kadınlar üzerindeki baskılar ortadan kalksın, kadınların şikayetleri derhal değerlendirilsin, eril adalet son bulsun, kadınlar güvenlik içinde yaşayabilsin. Hiçbir kadın öldürülmesin, şiddete uğramasın diye buradaki mücadelemiz. Dilara'yı geri getiremeyeceğiz. Buradaki mücadelemiz yaşayan kadınlar için.

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