Genç mühendislerin yüzde 68’i ülkeden ayrılmak istiyor

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, mühendislerle konuşarak bir rapor hazırladı. Araştırmaya katılan genç mühendislerin yüzde 68’i ülkeden ayrılmak istediğini söyledi.

Fırat FISTIK

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Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, bin 949 kişiyle görüşerek “İstanbul'da yaşayan mühendisler araştırması” üzerine bir rapor hazırladı. Araştırma raporuna katılan 18-50 yaş arası mühendislerin yüzde 51,84’ünün gelirlerinde resmi enflasyona karşı azalma yaşanırken, bu oran 50 yaş üstünde yüzde 67,98'e kadar çıktı.

MÜHENDİSLERİN YÜZDE 30'U YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA ÇALIŞIYOR

Anketi dolduranların yüzde 30,43'ü aldıkları ücretin, yoksulluk sınırının altında kaldığını belirtirken katılımcıların yüzde 45,11'i aldıkları ücretin resmi enflasyon ve üzerinde bir yükseliş gösterdiğini söyledi.

İhtiyaçtan fazla mühendis yetiştirildiğinin vurgulandığı raporda yetersiz bir eğitim olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 73. Altı aydan daha uzun süre iş arayanların oranı ise 55,94.

GENÇ MÜHENDİSLER ÜLKEDEN AYRILMAK İSTİYOR

Rapordaki önemli bir nokta ise ülkeden ayrılmak isteyen mühendisler. Araştırmaya göre 23-30 yaş aralığındaki mühendislerin yüzde 68'i ülkeden ayrılmak istiyor. 2021 yılında aynı yaş aralığında bu oran yüzde 42,99'du. Katılımcıların yüzde 56,20'si de kalabalık, ekonomi, trafik ve sosyal yaşam nedeniyle İstanbul'dan ayrılmak istediğini belirtti.

EN ÖNEMLİ SORUN ADALET

Mühendislere göre ülkedeki en önemli sorun yüzde 89,38 ile adalet. Yüzde 67'si kendi yaşamında barınma, beslenme, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını bile kısmen veya güçlükle karşılayabildiğini söylüyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı İbrahim Tataroğlu, “Ülkede bir meslek odasının yaptığı bu kapsamda geniş bir çalışma olması açısından da önemli. Bu yıl, pandemi sonrası ekonomik krizi ve çeşitli sorunları araştırmaya çalıştık. Göreve geldiğimiz günden bu yana hem memleket sorunlarına dair mesleki çözümler üretmek hem de etkin mühendislik hayatının ortaya konması için çabaladığımızı, sanayi ve dijital dönüşüme odaklandığımızı belirtmek isterim” dedi.

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