Gençler, Akşener’e dert yandı: ‘Hayaller bile hayal oldu’

İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlerle bir araya geldi. Ekonomik sorunlardan dert yanan ve bu yüzden geleceğe dair hayallerinin, planlarının olamadığını söyleyen gençler, "Sosyal bir yaşantımız yok. Bir yere gidip otursak, çalıştığımız para yetmiyor zaten. Karnımızı doyurursak şükür. Mutluluk bile artık parayla olmuş. Hayaller bile hayal oldu" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da çekilen “Gençler İçin Gençlerle Beraber” adlı YouTube programının 5. bölümünde de gençlerin sorun ve taleplerini dinledi.

AKŞENER GENÇLERE BİR DİZİ SORU YÖNELTTİ

Akşener, sanayide bir araya geldiği gençlere, “Siz kimsiniz? Ne yersiniz? Ne içersiniz? Neye gülersiniz? Hangi sosyal medya mecralarında varsınız? Hayata dair neler düşünürsünüz? Nasıl aşık olursunuz? Nasıl gıcık olursunuz? Nasıl öfkelenirsiniz? Yani bu yaştaki bir insanın tavrı, davranışı nedir? Herkes Türkiye’den gençlerin gitmek istediğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye’ye dair hayalleriniz, umutlarınız nelerdir? 5 sene sonra kendinizi Türkiye’de nerede görüyorsunuz?” sorularını yöneltti.

“KARNIMIZI DOYURURSAK ŞÜKÜR”

Gençler, Akşener’in sorularına yanıt verdi.

İsmail isimli 26 yaşındaki genç usta, “5 sene sonrayı bilmiyorum ama bu ekonomide dükkan açmamız çok zor. Başkasının yanında çalışmaya devam edecek gibi görüyorum kendimi. Sabah 8.30-9 gibi işe başlıyorum, akşama kadar çalışıyorum. Akşam da dışarı çıkamıyorum ki… Arabayla dışarı çıkmaya kalksan mazot, benzin almış başını gitmiş. Sosyal bir yaşantımız yok. Bir yere gidip otursak, çalıştığımız para yetmiyor zaten. Karnımızı doyurursak şükür” dedi.

“GELECEĞE DAİR DÜŞÜNCEM YOK”

17 yaşındaki Erdoğan isimli bir diğer genç, Akşener’in, “Seni ne mutlu eder?” sorusuna, “Tam olarak bir düşüncem olmadığı için…” diyerek yanıt veremedi. Akşener, yanında oturan gence sarılarak karşılık verdi.

“BELLİ BİR KİTLE HEP KENDİ YAKINLARINI BİR YERLERE KOYUYOR”

Melis Yıldırım isimli bir genç kadın ise, “Hem şu an yüksek lisans yapıyorum, hem çalışıyorum, sigortacıyım. Başkent Üniversitesi’ni burslu olarak bitirdim. Aynı zamanda dışarıdan başarı bursu da aldım. (Akşener’in, ‘Kendini 5 sene sonra nerede görüyorsun?’ sorusuna karşılık) Bir sigorta şirketi açmayı çok isterim. Mesleğimi etiğiyle ve ahlakıyla yapmak… Ama şu şartlar altında yönetici pozisyonunda bile göremiyorum. Çünkü sistem gereği belli bir kitle hep kendi yakınlarını bir yerlere koyduğu için veya desteklediği için… Benim arkamda şu an öyle bir şey yok…” diye konuştu.

“DERSHANEYE GİTMEM LAZIM AMA ÇOK PAHALI”

Furkan isimli 16 yaşındaki genç, kendini 5 yıl sonra Polis Akademisi’nde görmek istediğini belirterek, “Bu yaz dershaneye gitmem gerekiyor ama dershane fiyatları biraz pahalı…” dedi.

“AĞLAYABİLİRSİN KIZIM…”

24 yaşındaki Esra isimli bir kadın da “Ön lisans mezunuyum. Ekonomik durumumuzdan dolayı lisans olarak devam edemedim. Açıktan devam ediyorum. Bundan 5 sene sonra kendimi hiçbir yerde göremiyorum açıkçası. Şu an özel sektörde çalışıyorum ama kendi mesleğimi yapamıyorum. (Gözyaşlarını tutamayarak) Kendi mesleğimi yapmak istiyorum. (Gözyaşlarını tutamadığı için) çok af edersiniz…” dedi. Akşener, “Ağlayabilirsin kızım, burası dost meclisi” yanıtını verdi.

“HERKES DENEYİM ARIYOR”

Esra, “Ülkenin şartlarından dolayı başvurmadığım özel sektörde iş kalmadı… Ama herkes ya deneyimli arıyor, sanki annemizin karnında alacağız bu deneyimi, Biz 5 kardeşiz. KPSS’ye çalışıp atanmayı bekleme gibi bir seçeneğim yok. Aileme destek olmak zorundayım. Benden sonra kardeşlerim var. Onları düşünmek zorundayım kendimden önce” şeklinde konuştu.

“BURADA DEĞER GÖRDÜĞÜMÜ HİSSETMİYORUM”

Esra, Akşener’in “Fırsatın olsa yurt dışına gider misin?” sorusuna ise “Giderim. Koşa koşa giderim. Çünkü burada ben gerçekten değer gördüğümü hissetmiyorum” cevabını verdi.

“1200 LİRAYA 2 POŞET ANCA DOLUYOR”

Bir başka genç ise alım gücünde yaşadığı düşüşü şu sözlerle anlattı:

* Bir sene önce girmiştim sanayiye. Bir pazar sabahı buzdolabını açmıştım, hiçbir şey yoktu.

* Evdekilere sürpriz olsun diye 300 liralık haftalığımla alışveriş yapmıştım ve poşetleri taşıyamayacak halde dönmüştüm eve.

* Ama şu an bin, bin 200 lira ödeyip, 2 poşetle dönüyorsun eve, yüzün gülmüyor…

* (Yurt dışında) Emekçi insana değer veriyorlar, (Türkiye’de) burada aldığımız miktarlar belli…

“MUTLULUK BİLE ARTIK PARAYLA”

Bir genç, Akşener’in, gençlerin gözünde geleceğe dair bir ışık, umut göremediğine dair sözlerinin üzerine, “Hepsi ekonomiye bakıyor çünkü. Mutluluk bile artık parayla olmuş” karşılığını verdi.

“SORUMLUSU BAŞIMIZDAKİLER”

Akşener, sığınmacılardan, mültecilerden dert yanan gençlere, “Mülteci sorununun sorumlusu olarak neyi görüyorsunuz?” diye sordu. Bir genç, “Başımızdakiler… Başka bir açıklaması yok” yanıtını verdi. Ardından Akşener, sığınmacı sorununa ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

“BU KONUDA BİR AĞIZ BİRLİĞİ GEREKİYOR”

* Evet bu insanlar gönderilmeli midir? Gönderilmelidir. O ülkenin yöneticileriyle anlaşıp, bu insanların ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır. Ama ona yönelik tık yok… Bu konuda toplumsal bir ağız birliği de gerekiyor.

“HAYALLER BİLE HAYAL OLDU”

Bir genç, 5 yıl sonra kendisini iyi bir noktada görmek istediğini ancak ekonomik şartların buna müsaade etmediğini belirterek, “Hayaller bile hayal oldu” dedi.

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