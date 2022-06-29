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Gençlerden Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Adana’nın Ceyhan ilçesinin Z kuşağı gençleri, Belediye Başkanı Hülya Erdem ile birlikte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Önümüzdeki seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan Z kuşağı gençleri kabul eden Kılıçdaroğlu, büyük ilgi gösterdiği gençlerle sohbet etti.

Mehmet SERBES
Yayınlanma: 09:24 - 29 Haziran 2022 Güncellenme:
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Gençlerden Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Önümüzdeki seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan Z kuşağı gençleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaret etti. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve CHP Ceyhan İlçe Başkanı Fikret Cirit ile birlikte CHP liderini Meclis'teki makamında ziyaret eden gençler, yaşamları boyunca unutmayacakları bir anı yaşadıklarını kaydetti.

Gençler, Kılıçdaroğlu'na  genç rölyef sanatçısı Armağan Atadağ’ın kirpi oku ile işlediği tabloyu hediye etti.

Ceyhanlı gençler daha sonra Türk siyasetinin kalbinin attığı Ankara'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün millete hizmet için kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gezdi ve CHP'nin grup toplantısına katıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilgisi nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederken, Türkiye'nin çağdaş, güvenli ve aydınlık yarınlara gençler sayesinde erişeceğine dikkat çekti.

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