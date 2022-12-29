Gergerlioğlu: “Fincancı’nın beraatini bekliyoruz”
HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, TBMM'de yaptığı basın toplantısında "TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın tahliyesini ve beraatini bekliyoruz" dedi.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yargılandığı davada, tahliye olmasını ve beraat etmesini beklediklerini söyledi.
Gergerlioğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat davası hükümlüsü emekli Korgeneral Vural Avar’ın, koğuşunun tuvaletinde düşerek hayatını kaybettiğini belirtti. Olayın ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın çeşitli açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “Onun ‘Anayasa 104. maddeden faydalanmak istiyorum’ cümlesini yazmakta bile ne kadar zorlandığını bildiğin halde ‘İlla da dilekçe yazılsın’ deme ısrarını gösterdiniz, vakit gecikti ve hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı.
Gergerlioğlu, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın da “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yargılandığı davada duruşmasının bugün yapılacağını belirtti. Fincancı’nın bilimsel kariyeri üzerinden yargılandığını kaydeden Gergerlioğlu, Fincancı’nın duruşmada tahliyesini ve beraat etmesini beklediklerini bildirdi. AA