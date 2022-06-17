Gezi tutukluları gerekçeli kararı değerlendirdi: Ortada tek delil yok

Gezi Davasında 18’er yıl hapis cezasına çarptırılan Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku, mahkemenin geçtiğimiz hafta açıkladığı gerekçeli kararını, kendilerini ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e değerlendirdi. Ziyarette Mine Özerden, “Bakınca yüzlerce sayfalık karar. Ama aynı paragrafları kes yapıştır yapmışlar. Her paragrafın sonunda ‘tespit edilmiştir’ yazıyor. Ama ortada tespit edilen tek delil yok” dedi.

Kemal ATLAN

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Gezi Davasında 18'er yıl hapis cezasına çarptırılan Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku, kendilerini ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e mahkemenin geçtiğimiz hafta açıkladığı gerekçeli kararını değerlendirdi.

“KES YAPIŞTIR, BOMBOŞ BİR KARAR!”

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan Yapıcı, Özerden ve Utku, kendilerini ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e mahkemenin gerekçeli kararına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

Mine Özerden: “İddianamede somut hiçbir şey yok. Benimle ilgili kes yapıştır hep aynı paragraflar yazılmış. Hepis de ‘tespit edilmiştir' diye bitiyor. Peki ne tespit edilmiş? O yok. Hiçbir belge yok. Delil yok!”

Mücella Yapıcı: “600 küsur sayfalık karar yazmışlar. Ama içinde 50-60 sayfa FETÖ'yü anlatıyor. ‘Ne alakası var diyoruz' ama nafile. Somut, anlamlı olabilecek tek bir delil yok. Bilgisayar kullanma izni var. Ama yazmak yasakmış. Sadece gerekçeli kararı okumak içinmiş.”

Çiğdem Mater: “Gerekçeli kararda bizle ilgili hiçbir şey yok. Sosyal medya paylaşımlarımdan bahsediyor. Ama benim sosyal medyam yok. Bir toplantıdan bahsediyor. Ben o toplantıda yokum. ‘Gezi'de yaşananların filmini yapmak için ekip kurdu' diyor. Evet, kurduk ama Gezi bittikten bir buçuk ay sonra kurduk! Suç bunun neresinde?”



“52 GÜNDÜR TEK KİŞİLİK HÜCREDEYİM”

Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku cezaevi koşullarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. 52 gündür tek kişilik hücrede tutulduğunu aktaran Mine Özerden,

“Mücella Yapıcı ve Çiğdem Mater ile birlikte kalma yönündeki taleplerimize cezaevi ısrarla yanıt vermiyor. Bizi bir koğuşta birleştirmedikleri için diğer mahkumların faydalandığı haklardan faydalanamıyoruz. Verilen kurslara katılamıyoruz, video ile görüşme hakkından yararlanamıyoruz.

Çok sınırlı bir arada olabiliyoruz. Genelde dilekçelerimize yanıt alamıyoruz. 12 Mayıs'ta yaptırdığım kan tahlil sonuçlarım her türlü talebime rağmen hala bana verilmiş değil. Düzenli kullandığım vitaminimi almama izin vermiyorlar, onun yerine çocuk vitamini veriyorlar” şeklinde konuştu.

“KOŞULLARIMIZIN DÜZELTİLMESİ İÇİN HER GÜN DİLEKÇE YAZIYORUZ”

Çiğdem Mater Utku ise, başta sağlık olmak üzere birçok konuda cezaevine ilettikleri sıkıntılarına çözüm bulunamadığını vurguladı.

Utku, “Her gün birkaç dilekçe veriyoruz. Ama sağlığım için gerekli vitaminlerimi 2 aydır alabilmiş değilim. İki aydır tek başına kalan Mine ile bir araya gelme talebimiz karşılanmıyor. Biz de Mücella Hanım ile toplam 9 metrekarelik bir yerdeyiz.

Yaşam alanımız 4 metrekare. Sağlık konusundaki dilekçe ve taleplerimize duyarsızlar. Kan testimin sonuçlarını görmek için kaç dilekçe vermek zorunda kaldım. Mine hala göremedi. Sağlığım için gerekli olan düzenli kullandığım destekleyici vitaminleri iki aydır alabilmiş değilim” dedi.

“HUKUKSUZLUK BİTMELİ, DERHAL ÖZGÜRLÜK GELMELİ”

Ziyaretleri sonrasında açıklamalarda bulunan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer şunları söyledi:

* Düşünce suçluları, siyasi yargılamalar Türkiye'nin ayıbı olmaya devam ediyor!

* Ülkemizin itibarına da zarar veren bu ayıptan artık kurtulmalıyız. Bunun için de İstinaf Mahkemesi bir an önce dosyaları görüşmeli, hızla karar vermeli ve Gezi Davası tutuklularına yönelik bu hukuksuzluk derhal bitirilmelidir.

* Bu sürede de onların cezaevinde yaşadıkları haksızlıklar karşısında insani koşulları sağlamak bu devletin görevidir.

* Cezaevlerindeki tüm tutuklu ve mahkumların başta sağlık koşulları olmak üzere her alanda insani muamele görmeleri zorunluluktur.

* Bir an önce bu haksızlıklar, hukuksuzluklar bitmeli, Gezi davası tutuklulukları derhal özgürlüklerine kavuşmalıdır.”

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