Gezi Davası tutuklularına meslektaşları sahip çıktı

Gezi Davası tutuklamalarına karşı TMMOB tarafından İstanbul'da eylem düzenlendi. Yapılan açıklamada, "Gezi direnişini, Gezi davasında ceza alan arkadaşlarımızı, uğruna bedeller ödediğimiz değerlerimizi, kamusal faydayı ve meslektaşlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) 14 Mayıs’ta başlattığı “Gezi’ye Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” yürüyüşü, 25 ilden sonra bugün İstanbul’da sonlandı. TMMOB üyeleri, Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlediği eylemde “Gezi tutukluları serbest bırakılsın” haykırışında bulundu.

“MAHKUMİYET KARARLARI ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMU”

Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinin eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odasının Hukuk Müşaviri Can Atalay'ın da bulunduğu meslektaşlarına verilen cezalara tepki gösteren TMMOB, “Mahkumiyet kararları iktidarın çaresizliğinin dışa vurumudur” açıklamasında bulundu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, basın açıklamasında “Arkadaşlarımıza verilen cezalar, hukukun gereği olarak değil, iktidarın toplumsal muhalefeti cezalandırma ve sindirme siyasetinin sonucu olarak verilmiştir” dedi.

“MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Koramaz, “Siyasi iktidarın arkadaşlarımız nezdinde cezalandırmak istediği Gezi direnişi olduğu kadar, parkına, şehrine, doğasına, tarihine sahip çıkan mühendis, mimar ve şehir plancılarıdır. Siyasi iktidarın cezalandırmak istediği, mesleki bilgisini halktan yanan kullanan kamucu mühendis, mimar, şehir plancılarının mücadelesidir; TMMOB ve bağlı odalarının onurlu mücadele geleneğidir” ifadelerini kullandı.

İktidara, “Hukuku ve yargı organlarını siyasal çıkarlarınız doğrultusunda kullanmaya çalışmayın” diye seslenen Koramaz, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Buradan aynı zamanda yargı organlarına ve yargıçlara sesleniyoruz: Kararlarınızı iktidarın ihtiyaçlarına göre değil, hukukun evrensel ilkelerine göre verin. Hiç kimsenin bu ülkeye, bu halka bu denli kötülük yapmaya, bu denli acı çektirmeye hakkı yok. Ama bilin ki iktidar zorbalığına bugüne kadar hiç boyun eğmedik, bundan sonra da asla boyun eğmeyeceğiz. Gezi direnişini, Gezi davasında ceza alan arkadaşlarımızı, uğruna bedeller ödediğimiz değerlerimizi, kamusal faydayı ve meslektaşlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz.”

“DİMDİK DURUYORUZ”

Gezi Davası’nda tutuklanan Tayfun Kahraman'ın mesajını eşi Meriç Demir Kahraman okudu. Mesajda Tayfun Kahraman’ın şu ifadeleri yer alıyor:

*Türkiye demokrasisine, kardeşliğimize ve cumhuriyetimize sahip çıktığınız, adaletsizliğe karşı birer nefer olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bizlere karşı uygulanan adaletsizlik ile bir kez daha gördük ki, örgütlülüğümüz ve TMMOB çatısı altında bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının verdikleri mücadele çok değerlidir.

*Bugün bizlere düşen görev örgütlülüğümüzü güçlendirmek, adaletsizliğe karşı tek vücut olmaktır. Bizler, kentimize, doğamıza, ülkemize sahip çıktığımız ve ağaçlarımıza sarıldığımız için bugün sizlerin yanında değiliz.

*Tecritte, cezaevlerindeyiz. Haklılığımıza olan inancımız, dışarıdan her yurttaş ve sizlerden gelen destek sonucu yükselen gücümüz ile dimdik duruyoruz. Umudunuzu asla ama asla kaybetmeyin. Elbette bu karanlığı hep birlikte yan yana durarak, mücadelemizi yükselterek aydınlatacağız.

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