Gezi eylemlerinin yıl dönümünde cezaevi önünde eylem

İstanbul Gezi eylemlerinin 9’uncu yıl dönümünde Taksim Dayanışması, Gezi davasından çıkan tutuklama kararlarını protesto etmek için Silivri ve Bakırköy cezaevleri önünde eylem yaptı. Eylemciler, demokrasi, özgürlük ve adalet için gökyüzüne balon uçurdu.

Sözcü İstanbul

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Taksim Dayanışması'nın çağrısı ile Gezi eylemlerinin 9’uncu yıl dönümünde Gezi davasında tutuklanan isimlerin kaldığı Silivri ve Bakırköy cezaevlerinin önünde eylem gerçekleştirildi.

Önce Silivri Cezaevi önünde gerçekleştirilen eylemde, burada bulunan Gezi tutuklularının mesajları okundu. Avukat Can Atalay’ın Taksim Dayanışması eylemine gönderdiği mesajı Sosyal Haklar Derneği Başkanı Özgür Barış Akbayır aktardı.

Atalay mesajında “Umut omuzlarımızda yükseliyor. Biz Gezi'nin toplumsal, politik ve hukuki bakiyesini ancak onurla taşırız demiştik. Ve Gezi'nin bakiyesini onurla taşıyoruz. Karanlık gidecek Gezi kalacak. Hep birlikte mücadele edecek, hep birlikte kazanacağız” dedi.

Hakan Altınay'ın mesajını kardeşi avukat Deniz Altınay okuyarak “Bizi kaçma şüphesiyle aramızdaki duvarların arkasına hapsedenler 25 Nisan kararlarının vicdansızlığı ve izansızlığının toplum nezdinde nasıl bir öfke yaratacağını belli ki hesaplamamışlar. Bu öfke Gezi ruhunun da temel taşlarını oluşturan ve yıllardır süre gelen eşit, özgür ve adil bir topluma dair taleplerimizle birleşti ve bugünkü dayanışmamızda vücut buldu” diye konuştu.

“GEZİ BU ÜLKENİN EN BÜYÜK UMUDUDUR”

Tayfun Kahraman'ın mesajı Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu tarafından okundu. Kahraman da mesajında “Siz dışarıda, biz içeride her ne koşulda olursak olalım demokratik cumhuriyet talebini yükseltmeye, hukuksuzluğa karşı adaleti haykırmaya, kentimizi, doğamızı, Gezi'yi savunmaya hep birlikte devam ediyoruz. Gezi direnişi 9'uncu yılında hala bu ülkenin en büyük umududur” dedi.

Osman Kavala'nın mesajı Şebnem İşigüzel tarafından aktarıldı: “Gezi; özgürlük ve demokrasi taleplerinin, dayanışma ruhunun ifadesiydi. Gezi davası da yargının siyasi amaçlarla kullanılmasını simgeleyen bir dava oldu.”

“ADALET İSTİYORUZ”

Taksim Dayanışması adına ortak açıklama da şehir plancısı Akif Burak Atlar tarafından okundu. Açıklamada, “Aradan geçen 9 yılın ardından hukuka güvenin iyice azaldığı güzel ülkemiz 25 Nisan'da çıkan kararlarla; ranta karşı çıkıp, doğanın talanına itiraz edenlerin, ‘hayatımıza müdahale etme' diyen milyonların sesine ses olanların, Gezi Parkı park olarak kalsın diye çabalayanların ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırıldığı bir ülkeye dönüşmüştür.

Polis tutanaklarına göre en az 3.5 milyon insanın, yani Gezi'ye desteğe gelenlerin, müebbet ve ağır hapis cezaları ile korkutulmaya çalışıldığı, adaletin buharlaşarak yok olduğu bir ülkeyiz artık. Tek adam rejimine göre karar veren mahkemelerin hukuksuz, tanıksız, kanıtsız ve tutarsız kararlar aldığı bir rejimde demokrasinin, en temel anayasal hakların yok sayıldığı bir ülkeyiz.

Demokrasi, eşitlik, özgürlük için adalet istiyoruz. Gezi; haksızlıkların, hukuksuzlukların son bulduğu ve gerçek suçluların hesap verdiği bir ülke için umuttur. Bu keyfilik, bu düşmanlık sona erinceye kadar, dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak girecek bu davalar geri çekilinceye kadar mücadeleye devam edecek, arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız” denildi.

BALON UÇURDULAR

Eylemde “Direne direne kazanacağız”, “Hak, hukuk, adalet”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Her yer Taksim her yer direniş” sloganları atıldı. Açıklamanın ardından eylemciler; demokrasi, özgürlük ve adalet talebiyle gökyüzüne balon uçurdu. Taksim Dayanışması bileşenleri daha sonra kadın tutukluların bulunduğu Bakırköy Cezaevi'ne doğru yola çıktı.

İlginizi Çekebilir Avukatlardan, Gezi tutukluları için adalet nöbeti

İlginizi Çekebilir Gezi Davası tutuklularına meslektaşları sahip çıktı