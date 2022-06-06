“Gezi’de vardık, bugün de varız, yarın da olacağız”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Gezi tutuklularını ziyaret etti. Sağkan, Gezi davasının yargının katledilmesinin bir örneği olduğunu vurgulayarak, "Gezi'de savunulan tüm hakları TBB olarak sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" dedi.

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Demir ile Erhan Toprak ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Silivri Cezaevi'nde Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ali Hakan Altınay ile Avukat Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret etti.

SAĞKAN: “DREYFUS DAVASI”

TBB Başkanı Sağkan, “Daha önce yaşamlarını kaybeden Ali İsmail Korkmazlar, Berkin Elvanlar beedel ödedi, şimdi de yıllardır tutuklu olan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay ödüyorlar” diyerek başladığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Çok net olarak ifade edeyim Gezi yargılaması bu ülkenin Dreyfus davasıdır. Gezi davası yargının katledilmesinin bir örneğidir. Gezi'nin dokuzuncu yıl dönümünde buradan şunu ifade etmek isteriz. Gezi'de savunulan tüm hakları Türkiye Barolar Birliği olarak sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Gezi'de vardık, bugün de varız, yarın da var olacağız.”

Sağkan bir soru üzerine içerdekilerin verdiği mesajı şu ifadelerle aktardı:

“Gezi tutukluları, bu davanın siyasetin alet edildiği bir yargılama olduğunun son derece farkında olarak bir bedel ödediklerini biliyorlar. Şunu ifade ettiler, ‘Gezi'nin felsefesi olan eşitlik için özgürlük için bir bedel ödenmesi gerekiyordu ve bu bedeli bizlerin ödemesi gerekiyorsa bu bedeli ödemeye hazırız. Burada olup olmamanın hiçbir önemi yok. Yeter ki o felsefe bu ülkenin topraklarında hayata geçsin. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti eşit, özgür, demokrasinin içselleştirildiği, insan haklarının korunduğu bir ülke haline gelsin. Biz bu bedeli ödemeye hazırız' dediler. Bize verdikleri mesaj da bu.”

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