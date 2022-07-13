Girit Adası 4.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Akdeniz'deki Girit Adası’nda meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem İraklion ve Arkalochori kentlerinde büyük paniğe yol açtı. Giritlilerin evlerinden çıktıkları bir süre dışarıda bekledikleri belirtildi. Deprem Datça'da da hissedildi.

Yaşar ANTER

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Akdeniz'deki Girit Adası'nın İraklion veArkalochori kentleri arasındaki bölgede bu gün saat 11.19'da 5 kilometre derinlikte meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem korku ve heyecana neden oldu. Atina Jeodinamik Enstitüsü’ne merkez üssü Arkalochori’nin yakınlarında meydana gelen deprem sırasında birçok kişinin ev ve işyerlerinden dışarı çıktığı ve depremin şiddetli ve uzun sürdüğü belirtildi.

Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmazken iki kentin belediye görevlilerinin hasar tespiti için çalışmalara başladığı belirtildi.

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