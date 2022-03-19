Göcek’te 8 koy daha ihaleye çıkıyor

Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü koylar tek tek ihaleye çıkarılıyor. Gerçekleşen 4 koy ihalesinin ardından 8 koyun daha ihalesi 24 Mart’ta yapılacak. Fethiye-Seydikemer Güç Birliği Platformu, yaklaşık 4 bin günübirlik teknenin 12 koya giriş yapamayacağını belirterek, ihale sürecinin durdurulmasını istedi.

Mustafa SARIİPEK

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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın (FTSO) sekretaryasını yürüttüğü Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu, Fethiye-Göcek-Dalaman koylarını özel şirketlerin kullanımına veren ihaleleri görüşmek için toplandı.

Platform, Boynuzbükü, Osmanağa, Günlük ve İnceburun ihalelerinin gerçekleştiği; Kille Bükü, Kille, Bedri Rahmi, Sıralıbük, Sarsala, Hamam, Binlik ve Martı koylarının ihalesinin de 24 Mart'ta yapılacağını kaydetti.

400 TEKNE KAPASİTELİ 221 MAPA VE 84 TONOZ ÖZEL BİR ŞİRKETE VERİLECEK

Fethiye-Göcek-Dalaman koylarında yapılması planlanan mapa, tonoz ve şamandıralama sistemi ve bunların işletilmesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ihale sürecinde 15 Mart'ta Boynuzbükü, Osmanağa, Günlük ve İnceburun koylarında 59 tonoz ve 99 mapanın kiraya verildiğini belirten platform üyeleri, ihale sürecinin durdurulmasına ilişkin yasal sürecin başlatıldığını kaydetti.

Platform üyeleri ayrıca 24 Mart 2022 tarihinde yapılacak iki ayrı ihaleyle Göcek'in Kille Bükü, Kille, Bedri Rahmi, Sıralıbük, Sarsala, Hamam, Binlik ve Martı koylarında 400 tekne bağlama kapasitesine sahip toplam 221 mapa ve 84 tonozun özel bir şirkete verileceğinin tespit edildiğini kaydetti. Bu ihalelerle dünyaca ünlü Göcek koylarının sadece belli bir kesimin kullanımına verileceği görüşünde birleşen belirten platform üyeleri, bu koylara Fethiye ve Göcek'te bulunan yaklaşık 4 bin günübirlik teknenin giriş yapamayacağını vurguladı.

GELİR KAYNAĞI DA AZALACAK

Muğla Büyükşehir ve Fethiye Belediyesi'nin çok önemli bir gelir kaynağı olan teknelerin rıhtımlara bağlanması karşılığı alınan palamar ücretinden de mahrum kalacağını dile getiren platform üyeleri, ihale süreçlerinin acilen durdurulmasını istedi.

Toplantıda ayrıca Fethiye Belediyesi adına Meclis Üyesi Gözde Gürsoy Hoşafçı'nın yürüttüğü platform başkanlığına, yeni 6 aylık dönem için Şehir Plancıları Odası Fethiye Şubesi Temsilcisi Birol Keski seçildi.

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