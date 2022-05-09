Göçmen taşıyan tekne kayalıklara çarparak battı, 106 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden İstanköy (Kos) Adası’na geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu tekne kayalara çarparak battı. Teknede bulunan 106 göçmen Frontex ve Yunanistan sahil güvenliği tarafından kurtarılarak İstanköy’a götürüldü. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarından bindikleri 17 metrelik yelkenli tekne ile 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan ve aralarında 72 erkek, 14 kadın ile 20 çocuğun bulunduğu göçmen grubu Ege'de geceyarısı kabusu yaşadı.

KAYALIKLARDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

İstanköy Adası'nın kuzey batısında ki kayalıklara çarparak batan tekneden denize düşen göçmenler kayalıklara çıkarak kurtarılmayı bekledi. Acil yardım hattından destek isteyen göçmenlere Frontex ve Yunanistan sahil güvenlik botları müdahale etti. Kayalıkların üzerinden kurtarılan göçmenler İstanköy Adası'na götürüldü.

Farklı ülkelerden bulunan 106 göçmen adadaki göçmen kampına götürülürken teknede bulunan kesin göçmen sayısının bilinmemesi nedeniyle bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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