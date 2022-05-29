Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı

Bursa'da altyapı yapan taşeron firmanın işçisi Seyithan Elinç toprak kayması sonucu oluşan göçüğün altında kaldı. 24 yaşındaki Elinç, sekiz saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Sozcu.com.tr

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Olay saat 18.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kozluca mahallesi girişinde meydana geldi. Taşeron firma çalışanları mahallenin girişinde iş makineleriyle altyapı çalışması yapmaya başladılar.

Boru montajı sırasında yaklaşık altı metre derinliğindeki kanala giren işçi Seyithan Elinç kayan toprak yığınının altında kaldı. Yardıma koşan arkadaşları 24 Elinç’i genci toprak altından kurtaramayınca 112'ye haber verdiler.

Toprak altında kalan arkadaşının yanına inen işçi Fırat Oktay, arkadaşının elini tutup moral vermeye başladı. Beş iş makinesi ve beş oksijen tüpünün kullanıldığı 8 saatlik çalışma sonucu Seyithan Elinç bulunduğu yerden kurtarılıp göçükten çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Elinç, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 24 yaşındaki gencin sol bacağında çok sayıda kırık olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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