Göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu

Bahçeşehir'deki gölette ördekleri çantasına koyarak çaldığı yönünde sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından, ördeklerin sahibi Zeynep El Zuheyri konuştu.

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Başakşehir Bahçeşehir’de geçtiğimiz pazar günü sosyal medyada bir kadının ördekleri gölden alarak çantasına koyduğu yönünde görüntülerler paylaşıldı. Yabancı uyruklu kadınların ördek çaldığı şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine emniyet çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kadının Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğu tespit edildi. El Zuheyri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

“ÖRDEKLERİ BIRAKMAMIZA GÖREVLİLER İZİN VERMEDİ”

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle iligli konuşan El Zuheyri olanları şöyle anlattı:

“Evde büyüttük. Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Biz de Bahçeşehir’de gölde ördekler olduğunu gördük. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik.

Oraya gittiğimizde ördekleri bırakmamıza görevliler izin vermedi. Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık. Bunlar daha önceden hiç suya girmediler. Bırakırsak ölür diye bırakmadık.

Biz de ördeklerimizi geri getirdik. Oradakiler bizim fotoğrafımızı çekti. ‘Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme’ dedim. Fotoğrafımızı çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı. Hayvanları besleyecek özel bakıcılar bulacağız. Onlara baktırırız. Gün içinde gidip bakarız.” (DHA) İlginizi Çekebilir Tavukları çalan kişiye pankartla seslendi: Sayın hırsız babanı tanırım