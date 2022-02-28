Görev başındaki hekime baba-oğul dayağı

Hastaneye randevusuz gelen baba-oğul, hastasını muayene eden kalp doktoruyla tartıştı. Randevusuz muayene istekleri reddedilince hastasının önünde doktoru baba tuttu, oğlu yumrukladı.

Erdoğan SÜZER

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Son dönemde yoğun istifaları ve açlık sınırındaki maaşlarıyla gündeme gelen hekimlere yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara Hastanesinde yaşanan hekime şiddet olayının ardından bugün de Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevi başındaki hekime şiddet uygulandı. Hastasının önünde baba-oğulun yumruklu şiddetine maruz kalan kardiyoloji hekimi Doç. Dr. Arslan Öcal, gözüne aldığı yumruk darbeleri yüzünden görevini yapamaz hale geldi.

Doçent Öcal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji polikliniğinde hasta muayene ettiği sırada muayene odasına iki kişi girdi. Randevuları olmadığı halde sonuç göstermek istediklerini belirten baba-oğul, Doç. Öcal'ın, yasal sistem gereği randevusuz hasta bakmasının mümkün olmadığını söyledi. Ancak ısrar üzerine önce sözlü tartışma başladı, ardından da baba-oğulun muayenedeki hastanın gözleri önünde hekimi darp ettiği bildirildi.

“HAKARET ETMEDİM”

Doç. Arslan Öcal, saldırının ardından ‘beyaz kod' vererek fiziksel saldırıyı hastanenin güvenlik personeline iletti. Polisin de devreye girmesiyle iki saldırgan ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Gözüne aldığı yumruk darbeleri nedeniyle rapor alan Doç. Öcal, polis tutanağına yansıyan ifadesinde olayı şöyle anlattı:

* Bugün saat 14.40'ta Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji polikliniğinde hasta muayene ederken, tanımadığım iki kişinin içeriye girerek başka bir hastanede tedavi olduklarını, oradaki doktorun izinli olması nedeniyle sonuç göstermek için Gülhane'ye geldiklerini söyledi.

* Ben de kendilerine randevu almaları halinde sonuçlarına bakabileceğimi belirttim. Randevu alamadıklarını söylediler. Ben de muayene etmekte olduğum hastayı gösterip, ‘siz nasıl randevu aldınız' diye sordum. O da Alo 182 üzerinden randevu aldığını söyleyince, demek ki randevu alınabiliyormuş, şimdi çıkar mısınız? Hastamı muayene ediyorum, randevu alıp gelin, diyerek kapıyı kapatmak istedim.

* Bana temasta bulundu. Ben de kendilerini engellemek için ellerimle, çekilin, diyerek hafifçe iteledim. 18-20 yaşlarındaki şahıs yumruk atıyor, diğeri de beni tutuyordu. Ben kendilerine hakaret etmedim, fiziki temasta bulunmadım. Muayene ettiğim hasta da buna şahittir.

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