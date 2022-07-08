Görevden uzaklaştırılan CHP’li başkan: Başımız dik, alnımız ak

Dün İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar objektiflerin karşısına geçti. Bakanlığın kararının siyasi olduğunu öne süren Kayalar, "Veremeyeceğimiz hesabımız yok. Başımız dik, alnımız ak" dedi.

Gökmen ULU

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İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan İzmir'in Menderes İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar kamuoyu açıklaması yaptı.

Menderes Belediyesi'nin önünde yapılan açıklamada, CHP'li İzmir Milletvekilleri Atila Sertel, Kani Beko, Mahir Polat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'le çok sayıda partili Mustafa Kayalar'a destek verdi.

“KARAR SİYASİ”

İçişleri Bakanlığı'nın hukuki değil, siyasi bir karar vererek haksızlık yaptığını söyleyen Mustafa Kayalar, “2019 yılında sizlerin iradesi ve takdiriyle geldiğim Menderes Belediye Başkanlığı görevimden, siyasi çıkarlar uğruna alınan karar doğrultusunda ne yazık ki geçici bir süreyle uzaklaştırıldım. Biz, belediye başkanları, bulunduğumuz konum gereği elbette böyle durumlarla karşılaşacağız ve kendimizi adalet karşısında adil şekilde savunacağız” dedi.

“UZAKLAŞTIRMA GEREKÇESİNİ BİLMİYORUM”

Kayalar, “Pazartesi ortaya atılan iddialardan dolayı da görevimizi yaparak ifademizi verdik ve adaletin aldığı karar doğrultusunda göreve devam etmemiz uygun görüldü. Ama dün İçişleri Bakanlığı'nın aldığı ve gerekçesini bilmediğim bir kararla görevimden geçici süre uzaklaştırıldım” diye konuştu.

“VEREMEYECEĞİMİZ HESABIMIZ YOK”

Kayalar, şöyle konuştu:

*Bu süreçte kimse kararsızlığa ve ümitsizliğe kapılmasın. Başından beri söylediğim gibi; veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Adalet karşısında her türlü hesap vermeye hazırız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Başımız dik, alnımız ak.

*Biliyorum ki, bugünler geçecek ve inanıyorum ki, adalet olması gerektiği gibi işleyecek. Bizler de Menderes Belediyesi ailesi olarak çalışma arkadaşlarımızla birlikte sizlere ilk günkü heyecanımız ve isteğimizle hizmet etmeye devam edeceğiz.

Kayalar, bu süreçte kendisine destek verenlere de teşekkür etti.

YÜCEL: SORUŞTURMANIN SONUCU BAŞTAN BELLİ MİYDİ?

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasına Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de tepki gösterdi.

CHP İzmir İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma merasiminde konuşan Yücel, “CHP'li başkanlar her zaman hesap verebilir noktadadır. Hesap vermezse CHP bu adımı atar ve atmıştır da… Örneği var. Verilen açığa alma kararı akıllara şu soruları getiriyor: Bu soruşturma başlamadan sonuç belli miydi” ifadelerini kullandı. Yücel, Kayalar'ın siyaseten alınan kararla açığa alındığını öne sürdü, “CHP’li belediyelerin yıpratılmasına, partimize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

GÖZALTINA ALINANLARIN TAMAMI SERBEST BIRAKILMIŞTI

Menderes Belediyesi'ne yönelik “rüşvet ve yolsuzluk” iddiaları üzerine geçtiğimiz pazartesi günü başlatılan operasyon kapsamında 31 kişi gözaltına alınmış, emniyet ve savcılıktaki ifade işlemlerin ardından tamamı serbest bırakılmıştı. Mustafa Kayalar'a, yurt dışında çıkış yasağı konulmuştu.

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