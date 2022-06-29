Görüntüler tepki çekmişti! Fabrikanın lisansı iptal edildi

Manisa’da DSİ’ye ait tarımsal sulama kanalına bazı fabrikaların siyanür ve sülfür boşalttığı iddiasıyla ilgili denetim yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kirliliğe neden olduğunu tespit ettiği bir fabrikayı 3 milyon 288 bin TL idari para cezası vererek lisansını iptal etti.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Karaali mahallesinden geçen DSİ'ye ait tarımsal sulama kanalına 25 Haziran gecesi bazı fabrikalardan siyanür ve sülfür boşaltıldığı iddiası kentte tedirginliğe sebep olmuştu.

Tarımsal sulama kanalına bazı fabrikaların siyanür ve sülfür boşaltıldığı iddiası özellikle bölgede üretim yapan çiftlerin korkusuna sebep olurken, kanaldan çıkan gazdan etkilenen bazı fabrika işçileri de zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı.

İYİ Parti Manisa Yunusemre İlçe başkanlığı tarafından konunun gündeme taşınmasının ardından Manisa Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olayla ilgili yetkili kurumlar tarafından araştırma başlatıldığını ve siyah suyun aktığı sulama kanalından numuneler alınıp, analize gönderildiğini ifade etmişti.

FABRİKAYA 3 MİLYON 288 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4.'ncü kısmındaki tarımsal sulama kanalında yaşanan olayın ardından geçen 4 günlük sürenin ardından konuyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklama yapılarak, çevre kirliliğine neden olan bir firmaya 3 milyon 288 bin lira idari para cezası uygulandığı ve firmanın faaliyetlerine son verildiği belirtildi.

Yapılan açılmada, 25 Haziran tarihli “zehirli gaz ve su kirliliği” şikayetine bağlı olarak yaşanan çevre kirliliği nedeniyle bakanlık denetim personeli tarafından sahada incelemeler yapıldığı ve söz konusu alanda kirlilik tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, ekiplerin bölgeye sevk edilerek kirliliğin kaynağının tespit edilmesi için 6 bölgeden numuneler alınıp ‘eleştirme analizi' yapılmak üzere Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderildiği, detaylı inceleme sonrasında yağmur suyu deşarjının kanalizasyon hattına karışmış olabileceği değerlendirmesinin yapıldığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda kirliliğe neden olan firmaya idari para cezasının yanı sıra lisansının iptal edilerek faaliyetlerine son verildiği ve Söz konusu olayla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için bakanlık tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Bakanlık denetim ekiplerinin gözetiminde ayrıca bölgede temizleme çalışmaları başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.

“BAKANLIK KANALİZYON SUYU DİYOR, BİZ SİYANÜR DİYORUZ”

Konuyu gündeme taşıyan İYİ Parti Manisa Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, bakanlığın açıklamasından sonra partililer ve çiftçiler ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün önünde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Olayın yaşandığı 25 Haziran günü sabahı AFAD İl Müdürlüğü'nden incelemeye gelen ekiplerle yaptığı görüşmelerde kanala yüksek oranda siyanür karıştığının bilgisine ulaştığını dile getiren İYİ Partili Akan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

*Olayın yaşandığı gecesi 8, sabahı ise 2 işçi olmak üzere kanaldan çıkan yoğun gaz sebebiyle toplam 10 işçi hastaneye kaldırıldı. Hala daha kanaldan yoğun kokular gelmeye devam ediyor.

*Yaşanan olayın üzerinden 4 gün geçmiş, bakanlık şimdi açıklamada bulunuyor. Bakanlık bir fabrikaya idari para cezası kestiğini ve lisansını iptal edildiğini açıklıyor. Ayrıca yağmur suyu deşarj hattında kanalizasyon hattı karışmış değerlendirilmesinde bulunulduğunu ifade ediyor. Bu açıklama çok talihsiz bir açıklama.

*Çünkü bizim 25 Haziran günü kanalda yaptığımız açıklama öncesinde yaşanan olayla ilgili AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer incelemede bulunuyor. Bizim yetkililer ile yaptığımız görüşmelerde kanalda yüksek oranda siyanür olduğunu ifade ediyorlar.

*Yaptığımız basın açıklamasında biz kanala siyanürün karıştığın söyledik. Bunu biz değil, yetkililerden aldığımız bilgi doğrultusunda söyledik. Ama bakanlık olayın üstüne kapatmak için göstermelik olarak bir fabrikaya ceza kesiyor, suya kanalizasyon suyunun karıştığını söylüyor. Bir tane fabrikaya göstermelik ceza yazsanız ne olacak?

“SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Bakanlığı açıklamasının kamuoyunda yaşanan tedirginliği gidermediğini dile getiren İYİ Partili Akan açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

*Yaşanan bu olayda 10 işçi zehirlenmiş, tarım arazileri hala tehlikede, insan sağlığı ise hala tehdit altında. Bu çevre katliamıyla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın başlatılması için illaki birilerini ölmesi mi gerekiyor?

*Göstermelik bir fabrikaya ceza kesmekle, faaliyetini durdurmakla bu iş olmaz. Kirleten sadece bir fabrika değil. Siyanürlü su kanaldan hala akmaya tehdit etmeye devam ediyor. Bu su üstelik Gediz'e karışarak hem Manisa Ovası'nı hem İzmir Menemen Ovası'nı tehdit ediyor.

*Fabrikalar kirli sularını bilinçli olarak bu kanala bırakıyor. İYİ Partili milletvekillerimiz önümüzdeki günlerde yaşanan olayı TBMM'de gündeme taşıyacaklar. Bizde yaşanan bu olayla ilgili kimin ihmali varsa, kim göz yumduysa, kim yaptıysa haklarında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız.

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