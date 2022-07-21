Ekrem İmamoğlu’na bir darbe daha! İstanbul’u susuz bırakacaklar…

2016 yılında açılacağı vaat edilen İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı’nın gövdesinde oluşan çatlakları güçlendirmek için DSİ’nin açtığı ihaleyi alan şirket çalışmaları durdurdu. DSİ ile beklenmeyen fiyat artışları konusunda anlaşamayan şirket tasfiye kararı aldı.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul'un su sorununu çözmek üzere Sakarya'da 2014 yılında temeli atılan Melen Barajı'nın yapımı yılan hikayesine döndü.

Eski bakan Veysel Eroğlu, İstanbul’un su sorununu 2071 yılına kadar çözeceğini iddia ettiği barajın 7 Aralık 2016 günü saat 13.59'da açılacağını vaat etmişti.

Ancak baraj projesi bir türlü tamamlanamadı, inşaat sırasında barajın gövdesinde açılmalar olmaya başladı. Baraj bitirilemeyince Melen'in suyu İstanbul'a borularla aktarılmaya başlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez 19 Ekim 2019’da baraj inşaatında incelemelerde bulundu.

Baraj gövdesindeki derin çatlaklar nedeniyle inşaatın durduğunu kamuoyuna duyuran İmamoğlu, konuyu sık sık gündeme getirdi.

Barajda 3 kez incelemede bulundu, DSİ yetkilileriyle görüştü, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ankara'da bir araya geldi.

GÜÇLENDİRME İHALESİ DÜZENLENDİ

Konu tekrar gündeme gelince DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Melen Barajı güçlendirme inşaatı için 28 Şubat 2020 tarihinde ihale düzenledi.

412 milyon 151 bin 148 TL'lik teklifin sahibi Everest Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş ihaleyi kazandı.

Şirket ile DSİ arasında imzalanan sözleşmeye göre güçlendirmenin 26 Şubat 2023'te bitirilmesi planlanıyordu.

ŞİRKET TASFİYE KARARI ALDI

Şirket, inşaat işine ICC Grup İnşaat Ticaret Limited Şirketi'ni ortak ederek birlikte çalışmaya başladı.

Ancak şirket yetkilileri ihale kapsamında bazı projeleri uluslararası standartlara uygun olmadığı için yeniden hazırladı, bazı iş kalemlerinde değişiklik yapılması gerekti. Değişiklikler, yeni fiyat tablosunu ortaya çıkardı.

Yeni fiyatlar konusunda DSİ ve şirket uzlaşamadı. İşin gerçekleşme oranı yüzde 10'lar seviyesindeyken şirket, beklenmeyen fiyat artışı nedeniyle projeyi tasfiye kararı aldı.

DSİ tasfiye talebini kabul etti ve 8 Temmuz 2022'de çalışmalar durdu. Baraj inşaatı, açılış tarihinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hala tamamlanamadı.

MELEN KALDI CİBUTİ BARAJI BİTTİ

AKP iktidarı süresince uzun süre Çevre ve Orman Bakanlığı yapan Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Melen projesiyle ilgili sık sık demeçler vermiş, barajın yüzde 95’inin bittiğini açıklamış, “2071’e kadar İstanbul’un su sorunu yok” demişti…

Aynı yıllarda Cibuti nüfusunun büyük bölümünün yaşadığı başkent Cibuti’nin taşkınlardan korunması amacıyla Türkiye tarafından hibe olarak inşa edilen Ambouli Dostluk Barajı’nı da gezen Eroğlu, Melen’i sürüncemede bırakıp, Türkiye’nin en çok nüfusa sahip kentinin su sorunu ile yakından ilgilenmemekle eleştirilmişti.

Bunun üzerine TBMM basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, “Afrika'yı da unutmadık. 2 milyon insana su götürdük… Cumhurbaşkanımız talimat vermişti, ‘Cibuti'ye baraj yapın' diye. Barajı da işte geçtiğimiz gün sayın meclis başkanımızla gördük. İyi ki yapmışız… Allaha şükür… Bunu da yaptık…” sözleri ile kendini savunmuştu.

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