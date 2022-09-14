Gri pasaport davasında tutuklu olan Ersin Kilit tahliye edildi

Malatya’da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasındaki protokol kapsamında hizmet pasaportu düzenlenerek yurt dışına giden 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği ortaya çıkmıştı. ‘Gri pasaportla insan kaçakçılığı” olayında tutuklu olan Ersin Kilit de tahliye edildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya'nın AKP'li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için 45 kişiyi yurt dışına göndermiş, ancak gidenlerden sadece 2 kişi geri dönmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.

Gri pasaport skandalı soruşturmasında eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl’ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ile Almanya’daki organizatör Ersin Kilit “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla 22 Haziran’da tutuklanmıştı.

“AKP'YE BAĞLANTILI OLAN HERKES TAHLİYE EDİLDİ”



Ersin Kilit'in tutukluğuna ilişkin daha önce SÖZCÜ'ye konuşan Kilit'in Avukatı Emirhan Eren, “Bu olaydan sonra müvekkilimin anlamlandırmadığı süreç şu, bu işlem ve eylemlerle bir bütünlük içerisinde olan, valilikteki tüm kimseler hakkında soruşturma izni verilmedi. Valilikten kimse soruşturulmuyor, kimse tutuklu değil. Belediye de kimse tutuklu değil. Bir eski belediye başkan yardımcısını tutukladılar. O da bir hafta tutuklu kaldı ve serbest bırakıldı. İşin enteresan tarafı AKP’yle bağlantılı olan herkes tahliye edildi. Bir tek tarafı olmayan bir iş adamı tutuklu kaldı içeride. Müvekkilim 22 Haziran’dan beri tutuklu” demişti.

KİLİT TAHLİYE OLDU

“Gri pasaport ile insan kaçakçılığı” suçlamasıyla tutuklanan organizatör Ersin Kilit bugün Malatya'nın Akçadağ cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye gerekçesine ilişkin yarın bilgi sahibi olacaklarını belirten Kilit'in Avukatı Emirhan Eren, “Müvekkil Ersin Kilit tahliye olmuştur. Uzun süredir devam eden tutukluluk artık adı konmamış bir cezanın infazına dönüşmüştü. Haksız tutukluluk sona erdi. İddianameyi bekliyoruz. Yaşasın Türk Adaleti” ifadelerini kullandı.

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