Gri pasaport skandalında AKP’yi suçlayan Ersin Kilit tutuklandı

Türkiye’den Almanya’ya gri pasaportla insan kaçırılmasında önemli rol oynayan Ersin Kilit, Malatya’da tutuklandı. Geçen yıl Hannover’de yargı önüne çıkarılan Kilit, "Asıl suçlular Türkiye’de. AKP’li belediyeler ve İçişleri Bakanı Soylu’ya bağlı yetkililerdir" demişti.

Ali GÜLEN

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Türkiye'de 29 belediyenin adının karıştığı gri pasaportla insan kaçakçılığı olayında önemli rol oynayan Ersin Kilit, gittiği Malatya'da ‘insan kaçakçılığından’ tutuklandı. Kilit, 5 Kasım 2021'de Hannover mahkemesindeki ifadesinde, “Asıl suçlular Süleyman Soylu'ya bağlı birimler ve AKP'li belediyeler” demişti.

ORDU'DAN 49 KİŞİYİ GETİRDİ

Geçen yıl Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nin “Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek için ekip gönderiyoruz” diyerek, gri pasaportlarla Almanya'ya insan kaçırdığının ortaya çıkmasından sonra, birçok AKP'li belediyenin benzer işi yaptığı belirlenmişti.

Ordu'nun Korgan ilçesinden, gri pasaport ve sahte bir ‘resmi gezi’ ile Hannover'e gönderilen 49 kişinin Almanya’ya gitmesinde aracılık eden Ersin Kilit, 22 Haziran'da Malatya'da tutuklandı.

MALATYA'YA NASIL GİTTİ?

Gri pasaportla insan kaçakçılığının yapıldığı ilk yer olan Malatya'ya neden ve nasıl gittiği bilinmeyen Kilit, Almanya'da 5 Kasım 2021 günü yapılan duruşmada, “Bana o yazıyı AKP’li Korgan Belediyesi hazır verdi. ‘Delegasyon’ dediler. İnandım, sadece imzaladım” demiş ve 90 gün bir kamu kuruluşunda çalışma ya da 900 Euro para cezası ile kurtulmuştu.

AKP VE SOYLU'YU SUÇLAMIŞTI

Kilit'in avukatı Mahmut Erdem ise, “Bu pasaportları veren makam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağlı. Gerçek suçlular onlar ve AKP’li belediyelerin kurdukları sistemdir. Müvekkilimi kandırmışlar. O basit bir inşaat işçisi” savunmasını yapmıştı.

“MÜVEKKİLİM ALMAN, BIRAKIN”

Alman vatandaşı olduğu belirtilen Kilit'in tutuklanmasının ardından da avukatı bir açıklama yaptı. Erdem, şunları söyledi:

* “Müvekkilim Alman vatandaşıdır. Türk yargısı onu, gri-hizmet pasaportu ile adam kaçırmakla suçluyor. Oradaki hükümet, suçunu örtmek için müvekkilimi tutukladı.

* Türkiye'de 29 belediye bu olaya karışmıştı ve 2018 ile 2021 yılları arasında her gün bir otobüs dolusu insan gönderiliyordu. Bunu sadece benim müvekkilim yapmış olamaz.

* Adil bir yargılama olacağını sanmıyorum. Alman vatandaşı olan müvekkilimin serbest bırakılması için girişimleri başlattık.”

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