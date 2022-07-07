Gri pasaport skandalında iki AKP’li başkan için soruşturma izni

Gri pasaportla yurtdışına insan gönderdikleri tespit edilen iki AKP’li belediye başkanıyla ilgili soruşturma izni verildiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifade veren meclis üyeleri ise meclis kararını okumadan imzaladıklarını iddia etti.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya'nın AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ü geri dönmediği ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, olaya karışan organizatör Ersin K., Bingöl Servi Belediye Başkanı Ali A. ve Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir K.'nın tutuklandığını açıklamıştı.

Gri pasaport skandalına karışan ve haklarında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 2021 yılında 'pasaport mevzuatına aykırı olarak hizmet damgalı pasaport temin ettikleri' gerekçesiyle AKP'li Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'a ve Arıcak Belediye Başkanı Ferit Yıldırım'a soruşturma izni verildiği öğrenildi.

ARICAK BELEDİYESİ’NDEN 38, BASKİL BELEDİYESİ’NDEN 71 KİŞİ GERİ DÖNMEMİŞTİ

Malatya'nın AKP'li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için 45 kişiyi yurt dışına göndermiş, ancak gidenlerden sadece 2 kişi geri dönmüştü.

Gri pasaport skandalına karıştıkları ortaya çıkan Elazığ’ın AKP’li Arıcak ve Baskil belediyelerinin de dernekler aracılığıyla insanları Almanya’ya gönderdiği, Arıcak Belediyesi’nin Almanya’nın Bremen kentine 38 kişi, Baskil Belediyesi’nin ise Almanya’nın Hamburg kentine 71 kişi gönderdiği ortaya çıkmıştı.

MECLİS ÜYELERİNİN BİLGİSİ YOKMUŞ

Olayın ortaya çıkması sonrasında Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturmada, Baskil Belediye meclis üyelerinin vermiş olduğu ifadelerde meclis toplantısında meclis gündeminde yazılı olan ‘Yurt Dışı Görevlendirme' konusunun görüşülerek karara bağlandığı ancak yurt dışı görevlendirilmesi hususunda sadece belediye başkanının Almanya'ya gitmesi için onay verdiklerini, onun haricinde dernek üyelerinin gitmesi konusunda bilgilerinin olmadığı ifade edildiğinden, yurt dışı görevlendirme konusunun fiilen mecliste karara bağlanmadığı kaydedildi.

“DERNEK ÜYELERİNİN GİTTİĞİNİ BASINDAN ÖĞRENDİK”

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı belediye meclis üyelerinin ifadelerinin değerlendirilmesinde Arıcak Belediyesi meclis üyeleri Hanifi Seçkin, Mehtin Gökalp, Mehmet Ali Aran, Nuri Korul, Emine Can ve Ahmet Acar ifadelerinde ortak olarak özetle,

“Meclis toplantısının olduğu gün belediye başkanı bizlere kardeş şehir projesi kapsamında bir haftalık Almanya gezisi olacağını, yol ve iaşe masraflarının ise Almanya'da tanıtım amacı ile ziyaret edeceği yer tarafından karşılanacağını ve kendisiyle birlikte bir meclis üyesinin de gelebileceğini söyledi, ancak kendilerinin sadece başkan beyin Almanya'ya gitmesi için onay verdik.” dedi

Meclis toplantısında başkan beyin haricinde başka hiçbir kimsenin gideceği konusunda bilgilerinin olmadığını belirten meclis üyeleri, “Dernek üyelerinin gitmesi konusunun mecliste hiç konuşulmadı ve haberlerimiz yoktu, hatta dernek adı altında yurtdışına toplu olarak gidildiğini basından öğrendik” diye konuştu.

“KARARI OKUMADAN İMZALADIK”

Meclis üyeleri Hanifi Seçkin ve Nuri Korul, özetle ifadelerinde 04.11.2020 tarihli ve 17 sayılı meclis kararını kâtip üye sıfatıyla sadece başkanın yurtdışına gideceğini bildiklerini ve kararı okumadan imzaladıklarını söylediler.

AKP'Lİ BAŞKANLARA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan soruşturmanın ardından AKP'li Arıcak Belediye Başkanı Ferit Yıldırım ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın pasaport mevzuatına aykırı olarak hizmet damgalı pasaport temin ettikleri gerekçesiyle soruşturma izni verdiği öğrenildi.

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