GSB kura çekimi sona erdi! GSB kura çekimi sonuçları bekleniyor…

GSB kura çekimi sonuçları ile sözlü sınava alınacak adaylar belirleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. GSB kura çekimi tamamlandı ancak canlı yayını bulunmayan kura çekiminin sonuçları henüz yayınlanmadı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kapsamında 1017 sürekli işçi istihdam edilecek. Başvurularının geçtiğimiz günlerde sona eren personel alımı için kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekimi sonuçlarına göre adaylar GSB tarafından sözlü sınava alınacak.

GSB PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapıldı.

Canlı yayında gerçekleştirilmeyen kura çekiminin sonuçlarının ilerleyen saatlerde resmi sitede yayınlanması bekleniyor.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.

GSB MÜLAKAT SINAVLARI NASIL OLACAK?

1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)

b) Genel kültür, (40 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ile liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.