GSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?

GSB bağlı yurtlara 1200 kişilik personel alımı gerçekleştirileceği açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB personel alımı başvurusu 10-14 Ekim tarihleri arasında kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden gerçekleştirileceğini duyurdu. Personel alımı başvuru şartları henüz yayınlanmadı ancak detayların bu gece Resmi Gazete'de yayımlanacağını ifade edildi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıkladı. Başvuruları önümüzdeki günlerde başlayacak olan GSB personel alımı için detaylar yarın yayınlanacak Resmi Gazete ile belli olacak.

GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Kasapoğlu personel alımı için başvuruların 10-14 Ekim tarihleri arasında https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Sözleşmeli personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı ancak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şu açıklamada bulundu;

“Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Alım ilanımıza ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete’de yayınlanacak. Buna başvurmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler. Ben bu vesileyle tüm adaylarımıza hayırlı, uğurlu bir süreç temenni ediyorum. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar.”