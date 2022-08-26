Gülşen’den şikayetçi olan imamın avukatı hakkında ‘zimmet’ suçlaması

Şarkıcı Gülşen, 4 ay önce sahnede bir arkadaşına hitaben yaptığını açıkladığı espri nedeniyle dün tutuklandı. Dini değerler üzerinden Gülşen'i hedef alan ve şikayetçiler arasında yer alan İmam Halil Konakçı'nın avukatı Sezer Baylan hakkında Manisa Spor Kulübü'nün 'zimmet' suçlamasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Konakçı, Sezen Aksu'yu da hedef almıştı.

İlker KILIÇASLAN

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Şarkıcı Gülşen, 4 ay önce sahnede bir arkadaşına hitaben yaptığını açıkladığı espri nedeniyle, hakkında resen başlatılan soruşturmada tutuklanmıştı. Bu süreçte bazı kesimler de Gülşen hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayetçilerden biri de, videolarında kadınların giyim tarzına müdahale eden açıklamalarıyla tanınan İmam Halil Konakçı’ydı.

Daha önce sanatçı Sezen Aksu’yu hedef alıp hilafet çağrısında bulunan Konakçı’nın talimatıyla Gülşen hakkında dava açtığını sosyal medya hesabından duyuran da avukatı Sezer Baylan oldu. Gülşen’i, toplum ve dini değerler üzerinden hedef alan avukat Baylan hakkında zimmet suçlamasıyla savcılığa şikayet edildiği öğrenildi.

ZİMMETİNE PARA GEÇİRDİĞİ İDDİASI

Akhisar Belediyesispor'un geçtiğimiz dönemde avukatlığını yapan Sezer Baylan'ın kulübün yeni yönetimi devralmasından sonra 2021 yılında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla kulüp yönetimi tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

Akhisar Belediyespor Kulübü tarafından 1 yıl önce yapılan suç duyurusunun, bakanlıktan yargılama izni için bekletildiği öğrenildi.

KULÜP BAŞKANI ÖZBEY OLAYI DOĞRULADI

SÖZCÜ muhabiri ile telefonla görüşen Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Evren Özbey, kulüpte yaşanan zimmete para geçirme iddiasına ilişkin şu açıklamayı yaptı; “Bizden önceki yönetim döneminde kulübün avukatlığını yapıyormuş kendisi. Biz göreve geldikten sonra kendisiyle çalışmadık. Göreve geldikten sonra kulübün geriye dönük bazı evraklarını incelediğimizde kulübe gelen paraların kendisinin kulübe teslim etmediğini gördük. Bu paraların kulübe iade edilmediği gerekçesiyle kendi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Konuyla ilgili avukatlarımız ilgileniyor. Şuanda yargılanması konusunda bakanlıktan izin bekleniyor. 1,5 yıldır bu bizim gündemimizde. İnşallah hak ettiği cezayı bulur.”

“HERKES BU KENDİNİ BİLMEZLERE…”

Hakkında zimmet iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan ve imam Halil Konakçı'nın avukatlığını yapan avukat Sezer Baylan, sanatçı Gülşen ile ilgili dün sosyal medyası üzerinden şu paylaşımlarda bulunmuştu: “Herkes bu kendini bilmezlere gücü, mesleği, makamı ve mevkisi oranında en yüksek perdeden tepkisini göstermelidir.Toplumumuz üzerinden geçinip kariyerini bu toplum üzerinden geliştirip, toplumumuzun en önde gelen değerlerinden dini değerlerine utanmadan dil uzatan sözde sanatçı hakkında gereken hızla yapıldı. İstanbul Savcılığı dini hassasiyetlere sahip duyarlı vatandaşların yoğun kamuoyu tepkisi sonrası sözde sanatçının (!) mevcutlu olarak polis eşliğinde ifadesinin alınması için Savcılığa getirilerek ifadesinin alınmasına karar verdi.”

İMAM KONAKÇI ‘ET' DİYEREK KADINLARI HEDEF ALMIŞTI

Sanatçı Gülşen'in tutuklanması için şikayetçi olan imam Halil Konakçı ise “Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık” kadınları hedef alan sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturarak bir çok tepkiler almıştı.

İmam Halil konakçı kadınları hedef gösterdiği sözlerinde şu ifadelere yer vermişti: “Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında görmediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Tamam ateistsin, imanın zayıf… Ya hiç kıskanmıyorsun lan?”

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