Gülşen’e ev hapsi verilmesine tepki: Sahneye çıkmasın diye…

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" iddiasıyla dört gün cezaevinde tutuklu kalan Gülşen, avukatının itirazı sonrası bugün serbest kaldı. Ancak şarkıcı ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Gülşen'in dava sonuçlanana kadar evin dışarı çıkamayacak olmasına çok sayıda tepki geldi...

Sozcu.com.tr

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Geçen nisan ayında İstanbul’da verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, geçen perşembe akşamı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Şarkıcı bugün avukatının yaptığı itiraz sonrası ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Şarkıcının ev hapsine ise çok sayıda tepki geldi:

SANATINI İCRA EDEMEZ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Ayrıca sanatçı Gülşen hakkında kesin olmamakla beraber adli kontrol uygulanıp ev hapsi kararı verildiği bilgisi de vahim bir karardır! Bir sanatçı evinde konser veremez, sanatını icra edemez bu karardan da dönülmesi en büyük dileğimizdir.

EVİNDEN ONLINE KONSER VERSİN

İYİ Parti İstanbul Belediye Meclis Üyesi Taylan Yıldız: Gülşen sahneye çıkmasın diye mi ev hapsi verdiniz? Ayıptır ayıp. Bence Gülşen evinden online konser versin. Türkiye'nin en büyük konseri yapılsın.

TOPLUMUN GAZINI ALMAK

Hukukçu Kerem Altıparmak: Gülşen’e ev hapsi verilmiş. Ev hapsi ancak tutukluluk koşulları varsa verilebilir. Tutuklanmayı gerektiren bir suç şüphesi yok demiyorlar, var ama evde tutarak da tutuklulukla sağlayacağımız sonucu sağlarız diyorlar. Amaç hukuka uygun davranmak değil toplumun biraz gazını almak.

BİRAZ BASİRET

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar: Gülşen tahliye edildi, yargılama süreci ev hapsinde devam edecek. Bu kararı başlangıçta verseydiniz ne olurdu, hukuken ne eksilirdi? Bunca gereksiz ve anlamsız siyasi kavgaya, polemiğe değdi mi? Biraz basiret.

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