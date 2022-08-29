Gülşen’in avukatından tahliye talebi… Gözler mahkemede!

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan popçu Gülşen için yapılan itiraz sonrası gözler mahkemede. Yapılan itiraz bugün değerlendirilecek.

Fırat FISTIK

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Dört ay önce verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürülen Gülşen'in tutukluluğuna avukatı Emek Emre tarafından itiraz edilmişti. Bugün itiraz kararı mahkeme tarafından değerlendirilecek. Gülşen tahliye edilebilir.

KIŞKIRTICI BİR ŞEKİLDE YORUMLANMASINI KABUL ETMİYORUM

Gülşen, verdiği ifadede şunları söylemişti:

– Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur.

– Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlikle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Ben memleketimin bütünlüğünü din, dili ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkemin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum.

– En yakın arkadaşıma yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Ben yıllardır tanınan bir insanım. Şu ana kadar meslek hayatımda herhangi bir grubu veya insanı ayırt ya da kategorize etmedim. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür.

BANA İHTİYACI OLAN BİR ÇOCUĞUM VAR

Gülşen, hakimlik sorgusunda da “Üzerime atılı suçu ve haklarımı anladım. Ben bu konuda emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. Orada vermiş olduğum ifadelerimi tekrar ederim. Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum” demişti.

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