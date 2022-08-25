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Gülşen’in tutuklanmasına siyasilerden sert tepki

Yaklaşık 4 ay önce bir konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen tutuklandı. Mahkemenin kararına siyasilerden sert tepkiler geldi.

Yayınlanma: 21:19 - 25 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Gülşen’in tutuklanmasına siyasilerden sert tepki

Verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Gülşen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Mahkemenin verdiği tutuklama kararına siyasilerden çok sert tepki geldi. İşte o tepkilerden bazıları;

 


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Gülşen mahkeme