Gülşen’in tutuklanmasına tepki yağıyor

Popçu Gülşen'in dört ay önce verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı tutuklanmasına tepki yağıyor.

Sozcu.com.tr

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Bir çocuk annesi popçu, “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklindeki sözleri nedeniyle, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla dün gece tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti. Tutuklanma kararına gelen tepkilerden bazıları şöyle:

TUTUKLAMA TALEBİ AMACI DIŞINDA KULLANILDI

Türkiye Barolar Birliği: Gülşen Bayraktar Çolakoğlu’nun bir konser esnasında kullandığı ve çeşitli yayın organları aracılığıyla kamuoyuna yansıyan ifadeleri nedeniyle yaşanan gelişmeler, ülkemizde yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile tutuklama tedbirinin amacı dışında kullanımı konusunda kaygı verici bir aşamada olduğumuzu gözler önüne sermektedir.

Kullanılan ifadelerin suç teşkil edip etmediği ya da ifade özgürlüğü hakkı kapsamında kalıp kalmadığı, bağımsız yargının adil yargılanma hakkına uymak suretiyle vereceği kararla belirlenecektir. Ne var ki, esasen bir koruma tedbiri olan ve şartları Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda sıkı bir şekilde düzenlenen tutuklama müessesi daha evvel defalarca görüldüğü üzere söz konusu olayda da Sulh Ceza Hakimliği tarafından bir cezalandırma aracı olarak kullanılmaktadır.

YARGI ELİYLE BASKI ATMOSFERİ

Bir yargılamayı gerektirip gerektirmediğinden bağımsız olarak tutuklama tedbirinin yalnızca sarf edilen ifadeler nedeniyle ve özellikle oluşan siyasal atmosferden de etkilenmek suretiyle orantısız bir şekilde kullanılması, bağımsız yargıya güveni azaltacak, adil yargılanmaya duyulan inancı zedeleyecektir. Unutulmamalıdır ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında da altı çizildiği üzere, yargı organlarının yalnızca bağımsız ve tarafsız olmaları yeterli değildir; aynı zamanda bağımsız ve tarafsız bir görüntü sergilemeleri ve kamuoyunda da bu güveni oluşturmaları gerekir. Oysa bu tür hukuk dışı uygulamalar hukuki güvenlik ilkesinin yerine yargı eliyle baskı atmosferini yaratmaktadır.

KEYFİ VE ORANTISIZ UYGULAMA

Türkiye Barolar Birliği olarak, kanunda yazılı şartlara uyulmaksızın keyfi ve orantısız şekilde uygulanan tutuklama tedbirinin kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkının ihlali anlamını taşıdığının altını tekrar çizerek bu hukuksuz uygulamadan ivedilikle dönülmesi gerektiği hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.

İKTİDAR, HUKUKU SOPA GİBİ KULLANIYOR

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: Gülşen bir süredir hedef halindeydi. İktidarın dayattığı yaşam tarzını benimsemediği için defalarca hedef oldu. Tutuklama gibi ciddi bir cezai tedbir, açık ve net bir gözdağıdır! Cumhuriyete Atatürk’e küfür serbest, kadın düşmanlığı serbest, her türlü siyasi linç, hedef gösterme serbest ama Gülşen’in söylediği bir söz tutuklama sebebi! Yıllardır süregelen bu saçmalıktan artık bıktık! Burada aslolan Gülşen’in sözleri değil, iktidarın kendi dışındaki her düşünceye karşı nefret ve intikam hırsıdır. Hukuku bir sopa gibi kullanmasıdır.

HIRSLARINA DİZGİN VURAMIYORLAR

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz: Hatasını kabul edip özür dileyen Gülşen hemen serbest bırakılsın. Türkiye’nin gündemi açlıktır, soygunlardır, vurgunlardır, fakirliktir, yolsuzluklardır.

Sedef Kabaş: Pek hassaslar… Pek! Milyarlarca dolar yolsuzluk, organize hırsızlık, uluslararası uyuşturucu ticareti, yüzlerce çocuğa tecavüz, binlerce kadının katli… Tık yok! Tık! Bir şarkı sözü, bir atasözü, bir espri… Çıldırıyorlar… Linç, iftira, hapis… Hırslarına dizgin vuramıyorlar.

BU TÜR DAVRANIŞLARIN HAKKI HAPİS DEĞİLDİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bir kişinin ettiği bir söz üzerine, bir kişi istiyor diye bir sanatçı hapse atılıyorsa bu olmaz. Yanlış yaptı diye, eğer bir insanı üzdü diye sadece o insanın duygularını bir şekilde rencide etti diye hapse atılıyorsa olmaz. Hata yapmış olabilir, hakaret etmiş olabilir ama bu tür davranışların hakkı hapis değildir. Hukukun yerine geldiği ortamlar adaletin de geldiği yerdir. Hukuk ve adalet bir kişi için değildir toplum içindir, insanlık içindir, herkes içindir. Kuralları evrenseldir.

HUKUKUN İŞLETİLDİĞİ BİR ÜLKE İSTİYORUZ

Dolayısıyla, biri hakaret ettiğinde ne güzel laf etti ya da biri hakaret ettiğinde hemen hapse atalım yolculuğu değildir hukuk ve adalet. Hukuk ve adaletin kuralları vardır. Ceza ifa edileceği zaman uygulanma biçiminde eşitlik vardır. Türkiye’de bu anlamsız süreci yaşatan aklın sona ereceği zamana doğru hep birlikte gidiyoruz. Bu mücadelede de bir seferberlik mücadelesi. Bunun adı siyasi mücadele değil bu toplumun akılla, bilimle, eşitlikle, özgürlükle, adaletle buluşma mücadelesi. Bu aklın dışındaki bütün tutumları kınıyoruz. Adaletsizliğe, hukuksuzluğa dönük yapılan bütün hamleleri kınıyoruz. Bir kişinin dediği değil, adaletin hukukun işletildiği bir ülke istiyoruz.

ÖZÜR DİLEMEK EN BÜYÜK ERDEMDİR

Hadise: Çok üzgünüm… Hepimiz insanız, yanlışlar ve hatalar yapabiliriz çünkü insanız! Özür dilemek, özür dileyebilmek büyük bir erdemdir ki özür dilendi Size soruyorum, kadınları vahşice öldüren, iki ay yatar çıkarım diyen adamları, çocuklarının yanında karısını döven adamları bugün Gülşen'in tutuklandığı gibi tutuklasalardı kaç tane kadın bugün hayatta olurdu?

NEDEN BU İKİYÜZLÜLÜK?

Demet Sağıroğlu: Bunca eksiğin karşıtı Gülşen miydi? Tuhaf adalet işleyişi neden Talibanlaştı? Madem öyle neden surelerle dalga geçenler terfi ettirildi? Bu nasıl bir hukuk işleyişi? Neden bu iki yüzlülük?

Şahan Gökbakar: Gülşen yargılandığı suçtan, en üst sınırdan ceza alsa bile tutuklanmazken, mahkeme gününe kadar tutuklamak nasıl açıklanabilir?

ONLARCA PİSLİK, KATİL, SAPIK DURURKEN…

Mısra Öz: Sedat Peker'in açıklamalarının sessizliğini, Gülşen'i tutuklayarak bozmak… Hep aynı gündem değiştirme taktiği. Ayrıca, onca pislik, katil, sapık dururken! Evladımın katilleri hala soruşturmadan dahi geçmemişken! Kim kimi kin ve nefrete sürüklüyor diye sormak gerek..! Gülşen mi?

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