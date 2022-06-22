Gültekin Uysal: Bu fotoğraf AKP ve Erdoğan adına bir çürümüşlüğün, utancın fotoğrafıdır

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaşan Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, "Bu fotoğraf AKP/ Erdoğan adına bir çürümüşlüğün, utancın fotoğrafıdır! Tüm iddialarınızla sınandınız ve kaybettiniz" tepkisini gösterdi.

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Türkiye’yi ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, bugün Beştepe’de resmi törenle karşılandı.

Muhalefet, iktidarın geçmişteki söylemlerine rağmen bu ziyaretin gerçekleşmesine tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Beştepe’de Selman ile fotoğrafını paylaşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bu fotoğraf AKP/Erdoğan adına bir çürümüşlüğün, utancın fotoğrafıdır!” dedi.

Uysal, açıklamalarının devamında “Tüm iddialarınızla sınandınız ve kaybettiniz! Dün söylediklerinizi, bugün inkar ettiniz! ‘Adalet'iniz Deniz Feneri Davası'nda batmıştı zaten! Kaşıkçı cinayeti'nin izini zannediyorsunuz ki dolarlar siler…” dedi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmî törenle karşıladı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman’ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman, merdivenlerde Türkiye ve Suudi Arabistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

ERDOĞAN “BUNLAR DÜNYAYI ENAYİ ZANNEDİYOR” DEMİŞTİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili davada 7 Nisan’da durdurma kararı verilmişti. Dosya, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine Suudi Arabistan'a devredilmişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın vahşice katledilmesine ilişkin 2018 yılında, “Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir” sözleri üzerine, geri adım atılması kamuoyunda ve siyasette büyük tepki çekmişti.

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